Maria Buccaro

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 99

__________

Ne danno il triste annuncio i nipoti Meri, Danilo e Arno

con le loro famiglie.

Ligugnana di San Vito al Tagliamento, 13 luglio 2026

__________

I funerali avranno luogo mercoledì 15 c.m. alle ore 10.30

nella chiesa parrocchiale di Ligugnana. La cara salma giungerà

dalla Casa di Riposo di San Vito e dopo il rito funebre

proseguirà per la cremazione.

Martedì 14 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Ligugnana

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Maria.

__________

Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

Ultime news

Ultimi articoli