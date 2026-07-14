Maria Buccaro

di anni 99
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Ne danno il triste annuncio i nipoti Meri, Danilo e Arno
con le loro famiglie.
Ligugnana di San Vito al Tagliamento, 13 luglio 2026
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I funerali avranno luogo mercoledì 15 c.m. alle ore 10.30
nella chiesa parrocchiale di Ligugnana. La cara salma giungerà
dalla Casa di Riposo di San Vito e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Martedì 14 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Ligugnana
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Maria.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it