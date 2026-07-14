Denice Muner in Cappello

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 80

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Ne danno il triste annuncio il marito Carlo,

il figlio Claudio con Donatella, la figlia Catia, il nipote Tommaso,

il fratello Silvano con Donatella, i parenti e gli amici tutti.

Cordovado, 13 luglio 2026

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I funerali avranno luogo giovedì 16 c.m. alle ore 16.30

nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di Portogruaro.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Mercoledì 15 c.m. alle ore 20.00 in Duomo a Cordovado

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Denice.

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Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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