Rina Papait ved. Zanotel

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 95

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Ne danno il triste annuncio i figli Valfrido, Renzo e Marisa,

le nuore Ariella e Chiara, il genero Valter, gli amati nipoti

Martina con Davide, Anna con Massimo, Luca con Giorgia,

Fabio con Giulia, Alberto con Katia, Sara, le pronipoti Elena e Ambra,

la sorella Anna, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

San Vito al Tagliamento, 13 luglio 2026

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I funerali avranno luogo giovedì 16 c.m. alle ore 10.30

nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma giungerà

dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Mercoledì 15 c.m. alle ore 19.10 in Santuario

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Rina.

 

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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute alla Casa di Riposo

di San Vito al Tagliamento.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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