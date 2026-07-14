Rina Papait ved. Zanotel

di anni 95
__________
Ne danno il triste annuncio i figli Valfrido, Renzo e Marisa,
le nuore Ariella e Chiara, il genero Valter, gli amati nipoti
Martina con Davide, Anna con Massimo, Luca con Giorgia,
Fabio con Giulia, Alberto con Katia, Sara, le pronipoti Elena e Ambra,
la sorella Anna, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 13 luglio 2026
__________
I funerali avranno luogo giovedì 16 c.m. alle ore 10.30
nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma giungerà
dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Mercoledì 15 c.m. alle ore 19.10 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Rina.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute alla Casa di Riposo
di San Vito al Tagliamento.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it