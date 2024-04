Oriana Schincariol Ved. Faverato

di anni 72

Ne danno il triste annuncio la figlia Ketty con l’adorato nipote Michael,

il figlio Gianluca con Arianna ed i parenti tutti.

Ligugnana di San Vito al Tagliamento, 10 aprile 2024

I funerali avranno luogo sabato 13 c.m. alle ore 16.00

nella chiesa parrocchiale di Ligugnana sita in via Vittorio Veneto, 27.

La cara salma giungerà dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento

e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.

Venerdì 12 c.m. alle ore 18.00 in chiesa a Ligugnana

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Oriana.

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute

all’Associazione “La Fenice” Onlus di San Vito al Tagliamento.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it