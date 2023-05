VILMA SOVRAN VED. BRUSADIN

di 93 anni

Ne danno il triste annuncio;i figliconi nipoticoncone gli adorati pronipoti.

I funerali avranno luogo martedì 23 c.m. alle ore 15.30

nella Chiesa Parrocchiale di San Francesco d’Assisi in via Cappuccini.

ove la cara Vilma giungerà dalle nuove celle dell’ospedale civile di Pordenone,

site in via del Traverso.

Il Santo Rosario verrà recitato lunedì alle ore 18.45 nella Chiesa medesima.

Al termine della cerimonia funebre seguirà la tumulazione nel cimitero Urbano di Pordenone.

NON FIORI, EVENTUALI OFFERTE VERRANNO DESTINATE

AD UNA SCUOLA ELEMENTARE DELLA CITTA’.

Si ringraziano quanti, con la loro presenza, vorranno onorare la memoria

di Vilma.