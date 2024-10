Gjorgjia Konomi

di 85 anni

Ne danno il triste annuncio il marito,

i figli, i generi, la nuora, i nipoti

ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 22 ottobre alle ore 10:00

nella chiesa ortodossa di San Giovanni Battista

di via San Quirino, 62 a Pordenone, ove la cara salma

giungerà dalla propria abitazione sita a Porcia in via

Caduti di Nassyria, 18.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Porcia.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno

onorarne la cara memoria.