5 luoghi “mozzafiato” da non perdere navigando in Croazia

Se state pianificando una vacanza in Croazia, il noleggio a lungo termine è la scelta migliore per esplorare i piccoli capolavori e tesori inesplorati. Tra i luoghi da non perdere, c’è l’isola di Hvar, nota per le spiagge linde e la movida notturna, il Parco Nazionale delle isole Kornati, composto da 89 isole, la città di Dubrovnik, densa di storia e patrimonio UNESCO, la città di Split, importante e suggestivo sito archeologico, e l’isola di Vis, dalle meravigliose acque cristalline.

1. L’isola di Hvar: monumenti e vino sopraffino

Questa perla del Mare Adriatico è una meta ambita per chi vuole veleggiare. Ricca di storia e cultura, riserva tante delizie, tra cui la baia di Hvar e il suo mare cristallino. Approdando, si può visitare il centro storico, ricco di monumenti, tra cui la cattedrale e il teatro. Inoltre, l’isola è nota per i suoi vini prelibati, e quindi nella tabella di marcia è d’obbligo il momento della degustazione.

2. Parco Nazionale delle Isole Kornati: un tuffo tra 89 isole paradisiache

Questo suggestivo Parco Nazionale non può mancare nel vostro itinerario. Si trova lungo la costa della Dalmazia ed è composto da 89 isole e isolotti. La barca è perfetta per esplorare le insenature e nuotare tra le acque cristalline di questo meraviglioso arcipelago. Sarà necessario il noleggio di una barca a vela a lungo termine, con o senza skipper, che permetterà di esplorare la ricca fauna marina e vivere intere giornate serene e godersi splendidi tramonti.

Fonte fotografica: xbrchx / Shutterstock.com

3. Dubrovnik: una città medievale misteriosa

Nota anche col nome di Ragusa di Dalmazia, è una delle più importanti città croate. Navigando lungo le sue coste, è possibile ammirare la sua pregevole architettura medievale, esplorando le sue mura da un punto di vista insolito: dall’acqua. La città fa parte del patrimonio dell’Unesco. Da non perdere, tre mete:

il Palazzo del Rettore,

la Cattedrale di San Biagio,

la Chiesa di San Francesco.

4. Città di Split: spiagge cristalline e storia

Conosciuta anche come Spalato, è una delle mete più gettonate dai turisti. Dalla barca, è possibile ammirare le sue spiagge cristalline. Si tratta di una città patrimonio dell’Unesco, soprattutto per l’importanze presenza del Palazzo di Diocleziano, uno dei monumenti conservati meglio dell’architettura romana, nata come sodalizio tra un accampamento militare romano e una pomposa villa imperiale.

Fonte fotografica: photosmatic / Shutterstock.com

5. Isola di Vis: immersioni avventurose per spiare la fauna marina

L’escursione su quest’isola è una tappa imperdibile. Le sue spiagge di ghiaia bianca e le sue acque limpide sono internazionalmente famose, e sono il luogo ideale dove cimentarsi nello snorkeling e nelle immersioni subacquee. Una possibilità è quella di visitare la città in bicicletta, e, oltre ai reperti archeologici da non perdere, mosaici, monete e oggetti in ceramica, va assolutamente provata la sua leggendaria cucina tipica.

Perché il noleggio a lungo termine è migliore per visitare la Croazia?

Per visitare la Croazia, tanti piccoli viaggi in barca non hanno senso. Sono quasi tutti posti vicini, e un noleggio a lungo termine dà continuità alla visita e rende più avventurosa la vacanza. In questo modo, potrete anche risparmiare sui costi, visto che il noleggio di yacht in Croazia ha prezzi più competitivi quando è a lungo o medio termine. Noleggiare a lungo termine è anche un modo per essere indipendenti da viaggi di gruppo con tappe prestabilite, e gestire voi l’itinerario vi renderà più partecipi e vi immergerà nella vacanza ancor prima di partire!