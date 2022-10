Barcolana, presentata attività ente camerale

FVG – Sarà una 54.a edizione della Barcolana particolarmente ricca di appuntamenti e che vedrà anche una intensa attività di informazione e promozione nello stand posizionato sul lato mare all’altezza del palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia.

< Riconfermata – ha ricordato il presidente camerale, Antonio Paoletti – anche per quest’anno l’ormai oliata collaborazione con la Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, che si arricchisce con quella di Assonautica Italiana, Confidi Venezia Giulia e Mast con il proprio brand De gusto. Numerosi gli appuntamenti che si svilupperanno nello stand, che sarà animato da degustazioni e mescita delle eccellenze agroalimentari della Venezia Giulia e della regione, con anche show cooking e incontri di approfondimento sui vari prodotti. Barcolana 54 è anche l’occasione per presentare le attività della Camera di commercio Venezia Giulia e delle sue aziende in house Aries e Venezia Giulia Sviluppo Plus+, quelle dei partner Assonautica Italiana e Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia, ma anche di Confidi Venezia Giulia e le sue azioni a favore delle imprese>.

<È il terzo anno – ha affermato il direttore generale, Andrea Musig – che la nostra Cassa, in collaborazione con l’Ente camerale, è presente al prestigioso evento della Barcolana. Anno dopo anno abbiamo cercato di intensificare il rapporto di collaborazione con i partner di questa iniziativa. Quest’anno la collaborazione si è ampliata a Confidi Venezia Giulia, ad Assonautica Trieste e Assonautica Italiana e al partner operativo Mast. Il filo conduttore della nostra presenza rimane il sostegno al territorio: siamo una Cassa presente a Trieste dal 2018 e vogliamo intensificare la relazione con la città e con tutte le sue componenti economiche e sociali>.

In questa edizione la partecipazione allo stand camerale si arricchisce con quella di Assonautica Italiana, che <è presente a testimonianza – afferma il vicepresidente nazionale con delega ai grandi eventi, Roberto De Gioia – del rinnovato impegno di Assonautica a seguire con attenzione ogni iniziativa tesa a sviluppare il settore della nautica nel contesto non solo sportivo, ma più in generale nel quadro dell’intera economia del mare. Nell’occasione, sveleremo – conclude De Gioia – il nuovo progetto nel quale Assonautica Italiana è attualmente impegnata, “L’Italia vista dal mare”, iniziativa di valorizzazione e promozione del turismo nautico, che verrà presentato sabato 8 ottobre alle ore 15.00 nella terrazza dello stand camerale in Barcolana 54>.

Come già detto sopra, è presente tra i partner anche Mast con il proprio brand De gusto.

A rappresentare la partnership nella regata Barcolana 54 ci penserà un gruppo di giovani velisti professionisti dell’Arkanoè Sailing Team e di Northern Light a bordo di Grey Goose, un’imbarcazione da crociera/regata di 12 metri, che nella scorsa edizione della regata si è classificata al secondo posto di categoria.

A bordo ci sarà un equipaggio di velisti del Triveneto con nel curriculum titoli italiani ed europei e capitanati da Sergio Caramel e dallo skipper Matteo Velicogna che ha sottolineato che .