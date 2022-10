Volksbank: nuova filiale a Camposampiero, rafforzata presenza in Veneto

PADOVA – Volksbank continua ad investire nel Nord Est: lunedì 24 ottobre la Banca ha aperto al pubblico una nuova filiale nel cuore di Camposampiero. L’apertura della filiale di Camposampiero ha un’importanza strategica dal punto di vista territoriale, poiché si aggiunge alle filiali vicine di Noale, Castelfranco Veneto e Cittadella, rispettivamente nelle province di Venezia, Treviso e Padova.

Il team di Camposampiero è formato da quattro consulenti altamente specializzati, che metteranno a disposizione dei clienti privati ed aziendali le proprie competenze per trovare le soluzioni che più si prestano alle esigenze finanziarie, di investimento, immobiliari o assicurative. A guidare il team sarà Mauro Cosma, che vanta un’esperienza pluriennale nel settore bancario.

“Siamo pronti per affrontare con energia ed entusiasmo questa nuova avventura. Insieme a Massimo Lucato, Emanuela Bozzoli e Alessio Marcolongo saremo al fianco dei clienti privati e del tessuto imprenditoriale di Camposampiero, che è florido e molto variegato. Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio di consulenza con un valore aggiunto: per questo vogliamo instaurare fin da subito un rapporto di fiducia con la clientela, per poter offrire un servizio altamente personalizzato”, afferma Mauro Cosma, titolare della filiale di Camposampiero.

“Volksbank è in controtendenza rispetto alle altre banche e continua ad investire e rafforzare il presidio fisico nella provincia di Padova, in una zona imprenditorialmente ricca.

La provincia di Padova conta ora 6 filiali: Padova, Cittadella, Carmignano di Brenta, Piazzola sul Brenta, Tombolo e Camposampiero. A queste si aggiunge inoltre 1 Centro Corporate. Volksbank aumenta quindi la presenza in questa area del Veneto e continua ad investire sul personale: i quattro consulenti della filiale di Camposampiero vantano una consolidata esperienza, che permette loro di offrire un servizio eccellente in termini di qualità e professionalità”, afferma Michele Bonesso, Direttore dell’area Padova/Venezia.

Il tessuto imprenditoriale ed economico di Camposampiero si compone di aziende artigiane ed industriali attive in diversi settori: dall’agricoltura, alla manifattura, fino al tessile ed al commercio al dettaglio. Per le imprese, in particolare le PMI, gli ambiti di consulenza più richiesti riguardano i finanziamenti, le assicurazioni e le possibilità di internazionalizzazione.

La filiale è stata realizzata nel rispetto dei principi di sostenibilità e utilizzando materiali forniti da ditte del territorio. Dispone di ampi e luminosi spazi riservati alla consulenza. Completa la filiale una self area, con un ATM e un chiosco che permette di svolgere in completa autonomia e comodità le operazioni ordinarie.