Tagliamento: Capozzella (M5S) “salviamo la Bassa Fvg, sì a ponte”

FVG – “Siamo sempre stati contrari alla ipotesi – anche se mai ufficializzata – di una megatraversa a fianco del ponte attuale di Dignano sul Tagliamento, sia per l’impatto ambientale che per la realizzazione tecnica a detta di ingegneri idraulici ed esperti da noi interpellati. Ma resta prioritario salvare Latisana e la Bassa friulana da inondazioni. Bene fanno i sindaci dei comuni della zona a intraprendere ogni azione per difendere il proprio territorio. Anche penali se nevessarie”.

Cosi Mauro Capozzella ex consigliere regionale e coordinatore provinciale del M5S sulle opere di contenimento delle piene del fiume Tagliamento.

“Il problema Tagliamento è quanto mai attuale e va una volta per tutte definito a salvaguardia di un ambiente fortemente antropizzato e alle non decisioni mai prese negli anni passati. Sul tavolo la soluzione migliore, peraltro già contenuta nell’unico studio tecnico-scientifico sul problema che è quello del Laboratorio Tagliamento redatto dalla Regione a cui ci atteniamo, è di un ponte o più ponti laminari a basso impatto realizzativo e una opera di sghiaiamento lungo l’asta del fiume. La Regione finalmente presenti un progetto e ne discuta con gli attori interessati”.