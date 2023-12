A Cividale del Friuli il primo “Capodanno in Piazza”

CIVIDALE – Per la prima volta la città di Cividale del Friuli (Ud) presenta “Capodanno in piazza”, l’evento che domenica 31 dicembre darà il benvenuto al nuovo anno con inizio alle 20.30 nella suggestiva Piazza Duomo.

Sul palco allestito per la speciale occasione, grande protagonista sarà la musica con l’esibizione della giovane e già affermata SOS Band che proporrà successi nazionali e internazionali, e il dj-set a cura di Riki Ros, direttamente da Radio Gioconda, affiancato dalle ballerine Alessia e Giada. A condurre la serata sarà Linda Fiore, voce e giornalista dell’emittente radiofonica friulana.

La SOS Band è pronti a farvi vivere un’esperienza indimenticabile con la loro musica pop/dance. Nati nel 2018 a Udine, il gruppo formato da cinque musicisti del territorio friulano, ripropone i classici evergreen italiani, l’energia degli anni ‘90 fino ad arrivare ai successi più recenti e conosciuti. Con un repertorio basato sulla disco music, l’obiettivo degli SOS è far rivivere le emozioni dei brani passati e coinvolgere il pubblico con le hit dell’ultimo millennio.

L’Assessorato al Turismo ed Eventi del Comune di Cividale del Friuli, che ha voluto fortemente la serata d’intrattenimento, ha affidato la direzione artistica del Capodanno 2024 a The Groove Factory – Music, Events & More. L’appuntamento sarà anche un’occasione per scoprire e riscoprire i molteplici locali e ristoranti della città ducale in attesa dei festeggiamenti nella storica piazza.

«Sono soddisfatto di essere riuscito a organizzare il “Capodanno in piazza” – commenta l’Assessore al Turismo Giuseppe Ruolo –, il primo in assoluto per Cividale del Friuli e spero possa essere un evento molto partecipato da giovani e famiglie.

L’appuntamento desidera essere un’occasione per divertirsi e festeggiare tutti insieme e, soprattutto, vuole essere un’opportunità in più per sostenere le attività del nostro territorio, per questo si è scelto di non avere punti di somministrazione in piazza. Invito chi ci raggiungerà per festeggiare la fine del 2023 e l’inizio del 2024 – prosegue Ruolo – a recarsi nei ristoranti e nei bar della nostra città, che per l’occasione saranno quasi tutti aperti.

Si è deciso, infine, di adottare alcune precauzioni affinché la festa possa essere vissuta in sicurezza da tutti, grandi e piccini: all’esterno dei locali e in Piazza Duomo si potranno consumare bevande soltanto in bottiglie o bicchieri di plastica e non sarà possibile entrare nella piazza con petardi e altri tipi di fuochi d’artificio.

L’ordinanza che illustra nel dettaglio come verrà regolamentata la serata è consultabile sul sito e sui social del Comune di Cividale».

L’evento, che vede il contributo fondamentale di PromoTurismoFVG, sarà a ingresso libero e verrà trasmesso anche sulle frequenze di Radio Gioconda.