A San Daniele del Friuli evento per celebrare San Daniele DOP, simbolo tradizione culinaria italiana

SAN DANIELE DEL FRIULI – Il borgo di San Daniele del Friuli si prepara a celebrare il Prosciutto di San Daniele con un evento dedicato alla convivialità: il 28 e il 29 agosto la cittadina ospiterà “Aspettando… Aria di Festa 2022”. L’iniziativa è stata organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele in vista dell’edizione del prossimo anno di “Aria di Festa”, la storica manifestazione che anima ogni anno il borgo e che, a causa della pandemia, è stata annullata per due anni consecutivi.

Le attività in programma non saranno una novità per gli abituè della festa del prosciutto. Infatti, per omaggiare la tradizionale manifestazione, saranno proposte alcune delle iniziative solitamente previste durante “Aria di Festa”: sarà possibile prender parte a visite guidate negli stabilimenti di produzione, a corsi e laboratori di degustazione nonché partecipare a uno showcooking che avrà come ospite Simone Rugiati, volto noto nel panorama televisivo italiano.

La visita ai prosciuttifici

Il Prosciutto di San Daniele DOP ha una storia singolare e millenaria profondamente legata al suo territorio, le cui caratteristiche sono indispensabili per la produzione. Il borgo di San Daniele del Friuli si trova tra le Alpi Carniche e le Alpi Giulie, non lontano dall’Adriatico; a fare la differenza è il passaggio del fiume Tagliamento, capace di mediare tra i venti freddi del Nord e la calda aria proveniente dal mare, in grado di creare quel clima perfetto per la stagionatura del San Daniele DOP.

Proprio grazie a queste condizioni specifiche il Prosciutto di San Daniele non può essere realizzato altrove, tipicità geografica che ha portato al conferimento del marchio DOP nel 1996.

Il 28 e il 29 agosto sarà possibile visitare i luoghi della produzione del Prosciutto di San Daniele; i Mastri prosciuttai mostreranno l’arte che si tramandano da generazioni per la lavorazione e la stagionatura del prosciutto. Le visite guidate sono organizzate dalle aziende aderenti all’evento a numero chiuso, per garantire la necessaria sicurezza che l’attuale situazione richiede.

Showcooking, corsi e laboratori

Durante l’iniziativa sarà possibile apprezzare al meglio tutta la bontà del Prosciutto di San Daniele DOP presso laboratori e corsi educativi dove verranno mostrate le tecniche della degustazione e dell’analisi del prosciutto, accompagnato dal gusto dei vini del Friuli-Venezia Giulia.

È previsto anche uno showcooking con Simone Rugiati, cuoco e volto noto della televisione, in compagnia di alcuni ospiti. Rugiati è considerato un’autorità in tema di food ed è attualmente apprezzato presso il grande pubblico per il programma Cuochi e Fiamme su L7d

Visite ed eventi nel centro storico

In occasione dell’evento del 28-29 agosto il Consorzio aprirà le porte ad agenti di viaggio, tour operator, travel blogger, influencer e giornalisti con percorsi sensoriali a tutto tondo che mostrino quanto territorio e Prosciutto di San Daniele DOP siano intrinsecamente connessi.

A essere coinvolte anche le altre località limitrofe a San Daniele del Friuli; prenderanno parte alle attività anche i gruppi turistici precedentemente organizzati per partecipare ad Aria di Festa a giugno 2021, l’annuale evento che è successivamente annullato.

Momento speciale dell’iniziativa è quello dedicato al pic-nic presso il Parco del Castello di San Daniele, a cui si potrà accedere sempre previa prenotazione. Ogni partecipante riceverà un cestino contenente prodotti tipici del territorio, bevande e dolce. Sarà allestita una postazione di taglio a macchina e a mano del Prosciutto di San Daniele DOP a cui si potrà accedere liberamente. A ogni ospite verrà fornito un plaid riservato, posizionato secondo una giusta distanza interpersonale nel rispetto delle norme sanitarie previste dall’attuale normativa.

Nel centro storico non sono previsti, per quest’anno, stand gastronomici come invece è consuetudine durante la manifestazione Aria di Festa; i gestori dei singoli locali apriranno invece le porte delle attività gastronomiche e di degustazione.

L’obiettivo è quello di tornare a più ampi festeggiamenti il prossimo anno, riprendendo la consuetudine della manifestazione Aria di Festa, la cui promozione prevede ulteriori iniziative da parte del Consorzio nei prossimi mesi.

Si potrà accedere alle attività in programma unicamente previa prenotazione, che è possibile effettuare iscrivendosi gratuitamente al sito http://booking.prosciuttosandaniele.it. In virtù dell’ottemperanza alle norme sanitarie vigenti per garantire sicurezza di tutti i partecipanti, verrà richiesto all’ingresso dell’evento il green pass.