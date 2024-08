Accademia Affiliati Despar Nord: innovazione e formazione per imprenditori futuro

UDINE – Si è conclusa con il rito della proclamazione e della consegna degli attestati la seconda edizione del corso organizzato dalla “Accademia Affiliati Despar”, che dal 2022 si occupa di ideare e realizzare un percorso su misura per gli imprenditori che vogliono gestire i punti vendita affiliati del marchio dell’Abete, fornendo loro i migliori strumenti e modelli per gestire al meglio la loro attività.

Un percorso lungo un anno, partito nel luglio 2023, e che ha coinvolto una decina di imprenditori (età media 34 anni) all’interno di un progetto formativo distintivo rispetto a quelli delle altre insegne del mercato della Gdo, volto a migliorare le competenze personali, stimolando un approccio manageriale e promuovendo congiuntamente la cultura e i valori di Despar.

Un’offerta formativa e una metodologia didattica che hanno previsto lezioni in aula ma anche dimostrazioni pratiche ed esercitazioni, affiancamento in punti vendita diretti Despar, visite alle realtà produttive dei fornitori di filiera e ai negozi della casa madre Spar: tutto nell’ottica di uno scambio reciproco di esperienze, capacità e competenze per accrescere e specializzare sempre più il know how degli imprenditori partecipanti che scelgono di diventare partner di Despar e di aiutare le famiglie di imprenditori dell’Abete a prepararsi correttamente ad affrontare quel particolare momento della vita di un’azienda familiare che è rappresentato dal “passaggio di testimone” da una generazione all’altra.

Molti gli argomenti trattati e approfonditi durante le sessioni in “Accademia Affiliati Despar”, sotto la supervisione di tutor aziendali: dalla gestione del personale all’organizzazione pratica di un punto vendita, dal rapporto con la clientela alla gestione commerciale e amministrativa del negozio.

Non sono mancate poi sessioni di team building e di leadership per evidenziare l’importanza della condivisione di problematiche e soluzioni e per costruire solide relazioni professionali con fornitori e collaboratori, nonché tra gli stessi partecipanti.

Il ciclo didattico si è poi concluso con la presentazione e la discussione di un progetto individuale per ciascun imprenditore, dove sono state messe in pratica le best practice approfondite durante l’anno.

“Il mondo degli affiliati Despar conta oggi 305 punti vendita – è il commento di Fabrizio Cicero, Direttore Vendite Area Affiliati di Despar Nord – e rappresenta una percentuale in continua crescita e un valore aggiunto sempre maggiore per la nostra realtà aziendale. Da qui l’esigenza di offrire a questi imprenditori, attraverso l’Accademia Affiliati Despar, degli strumenti adeguati alle sfide del mercato di oggi e sempre più qualificati e performanti per incrementare l’offerta e specializzare la gestione dei punti vendita. Per noi si tratta di supportare i nostri affiliati nello sviluppo prima e nel consolidamento poi del loro modo di fare impresa, accrescendo le loro competenze manageriali e permettendo loro di esprimere appieno le proprie potenzialità e la propria visione. L’Accademia si è rivelata essere uno strumento molto efficace per un reciproco accrescimento valoriale fra Despar Nord e tutti gli imprenditori affiliati al marchio dell’Abete e anche per questo siamo molto felici di annunciare che a inizio settembre 2024 prenderà il via la terza edizione del nuovo programma di formazione”.