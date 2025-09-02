Alluvione Latisana: Capozzella (M5S) “Regione sia riferimento per interventi tecnici non più rinviabili”

FVG – L’anniversario della grande alluvione apre una pagina triste e drammatica che deve essere di monito a tutti per cercare soluzioni tecniche compatibili con l’ambiente che assicurino il non ripetersi di episodi come questi che ricordiamo in questi giorni. Enti nazionali, regionali e comunali devono trovare una soluzione in accordo con i tecnici del settore evitando inutili contrapposizioni e polemiche. La Regione sia il punto di riferimento per interventi non più rinviabili.

Così Mauro Capozzella del M5S in merito alle giornate del ricordo della alluvione della bassa Friulana.