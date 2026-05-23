Pordenone Canta, prima edizione che emoziona: tutto esaurito per una serata da ricordare

PORDENONE – È nata così, tra entusiasmo e grande partecipazione, la prima edizione di Pordenone Canta, organizzata da FIDAPA Pordenone, Lady Avventura, Panathlon ed Ensemble Fidapa Ángela Mormile.

Con il patrocinio del Comune di Pordenone, di Pordenone verso Capitale della Cultura e di Inner Wheel, la serata ha subito conquistato il pubblico, registrando il tutto esaurito e regalando un’esperienza intensa, condivisa e profondamente coinvolgente.

Più di uno spettacolo: un progetto che ha unito voci diverse, creando ritmo, partecipazione e coinvolgimento. Sul palco, Valentina Nardini Santin ha condotto con ironia ed entusiasmo, accompagnando il pubblico in un racconto fatto di musica, memoria ed emozioni.



L’evento, ideato da Romanina Santin, ha preso forma in un viaggio attraverso la storia della canzone italiana, dal 1900 fino ai giorni nostri. Protagonisti sei cori, tutti della provincia di Pordenone, capaci di valorizzare il territorio con talento, passione e autenticità. La serata si è trasformata così in un percorso musicale che, dagli anni ’20 a oggi, ha attraversato i grandi pilastri della musica italiana, intrecciando generazioni, stili e sensibilità, dai classici senza tempo alle interpretazioni più contemporanee.



Dal coro Ensemble Fidapa Ángela Mormile, diretto dal Maestro Emanuele Lacchin, ai Simple People guidati dal Maestro Maurizio Perrotta, fino ai cori dei ragazzi: i King Music, diretti da Silvia Smaniotto e Paolo Ius, con l’inedito “Foglie Rosse”; il coro Musica Insieme, diretto da Federica Camata, Fabio Barzan e Giampietro Turchet; e il coro dell’Alighieri di Zoppola, guidato da Ambra Tubello e Matteo Canella. Particolarmente emozionante il momento dedicato allo Zecchino d’Oro, con il coro dei bambini della scuola primaria Antonio Rosmini, accompagnati dai dirigenti prof. Francesco Gri e Silvia Burelli.

A rendere ancora più significativa la serata, la presenza di Mal, simbolo della musica italiana, accolto con grande calore. L’artista ha consegnato ai cori dei ragazzi le tastiere donate da Biasin Strumenti Musicali di Azzano X. Fondamentale anche il sostegno degli sponsor Banca 360, Assicurazioni Generali – Via Dante Pordenone, Hotel Prata Verde e Fondazione Giovanni Santin, che hanno contribuito a rendere possibile l’evento, nato anche con un intento benefico a sostegno di una realtà in difficoltà a Scutari, in Albania.

Sul palco, insieme a Sonia Pin, Presidente Fidapa, e Giorgio Amadio, Presidente Panathlon, anche gli Assessori Tropeano e Diomede, che in rappresentanza del Comune hanno portato il saluto del Sindaco, sottolineando il valore culturale e sociale dell’iniziativa.

Una prima edizione capace di unire generazioni e raccontare un territorio attraverso la musica, ricordando che la canzone italiana non è solo arte, ma memoria condivisa, identità ed emozione.