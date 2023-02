Asili nido: cosa cercano le famiglie

La scelta dell’asilo nido o scuola dell’infanzia per i propri figli rappresenta per le famiglie un momento molto complesso e delicato, dovendo individuare la struttura più idonea alle esigenze dei genitori e del bambino, sia per quanto riguarda la presenza di educatori professionisti e altamente qualificati, sia per quel che concerne la programmazione di percorsi di apprendimento completi e aggiornati in grado di offrire una formazione di qualità e al passo con i tempi.

In quest’ottica, risulta quindi fondamentale offrire servizi per l’infanzia d’eccellenza, strutturando percorsi che tengano conto di variabili pedagogiche che stimolino il bambino a sperimentare, entrare in contatto con la società odierna e relazionarsi con il mondo che lo circonda.

L’approccio moderno degli asili nido

Se in passato gli elementi fondamentali all’interno di un asilo nido riguardavano unicamente la programmazione di percorsi pedagogici che portavano un contributo concreto allo sviluppo cognitivo dei bambini, oggi le strutture dedicate all’infanzia hanno aggiornato e ampliato i propri metodi educativi, strutturando attività in linea con i cambiamenti della società, abbinando all’insegnamento delle materie tradizionali, anche alcuni concetti che risulteranno utili in futuro quando si entrerà nell’età adulta.

Concetti come inclusività, multiculturalismo, rispetto della diversità e solidarietà fanno ormai parte della quotidianità degli asili nido, in un mondo sempre più globalizzato nel quale il bambino deve essere messo al riparo fin da subito da stereotipi e preconcetti. In quest’ottica, le famiglie richiedono sempre con maggiore frequenza che ai propri figli venga insegnato l’importanza della convivenza con usi e tradizioni diverse dalle proprie, assimilando quegli elementi sopracitati in modo naturale e senza forzature. Ma non solo.

Sempre in linea con la necessità di un apprendimento moderno, anche la sostenibilità e la salvaguardia del Pianeta sono stati inseriti all’interno dei programmi formativi, con l’obiettivo di rendere i bambini pienamente consapevoli già in tenera età delle tematiche ambientalistiche e del ruolo centrale che possono ricoprire loro stessi per rendere il mondo un luogo migliore.

Al riguardo, quindi i servizi per l’infanzia tengono in massima considerazione l’insegnamento di una seconda lingua, con percorsi basati sul bilinguismo, così come attività che indirizzano i bambini verso un mondo senza barriere, ponendo l’attenzione sull’importanza delle singole peculiarità di ogni soggetto con cui entrano in contatto. Fattori determinanti per il proprio futuro, sia a livello lavorativo che relazionale.

Laboratori, attività scientifiche e materie STEM

Parallelamente agli aspetti sociali ed etici, gli asili nido hanno allargato la propria offerta formativa, contemplando anche attività complementari, con l’inserimento di ore di laboratori specifici volti a stimolare l’apprendimento dei bambini, all’interno dei quali è possibile, attraverso un mix ludico pedagogico, far emergere le singole predisposizioni dei più piccoli, con momenti dedicati alla fotografia, alla manualità, al teatro e alla psicomotricità, organizzando anche progetti di edutainment ed esperienze dal grande impatto emotivo, come gite e visite a musei e mostre dedicate ai più piccoli.

Anche le scienze rientrano pienamente nell’insegnamento degli asili nido, con l’inserimento delle materie STEM (acronimo di Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) fin dai primi anni di vita del bambino, sempre in ottica di utilità futura, come nel caso dei servizi infanzia di Crescere Insieme, che ormai da tempo offre gli strumenti più idonei per entrare in contatto con i primi rudimenti scientifici, con metodologie originali e innovative nelle quali il gioco e l’apprendimento vanno di pari passo.

Infine, le famiglie, stante anche la rinnovata sensibilità verso la salute e il benessere dell’organismo, sottolineano l’importanza della giusta alimentazione e dell’esercizio fisico, ritenendola prioritaria e imprescindibile per la struttura scelta per i propri figli.

E non è un caso che le strutture dedicate all’infanzia si siano dotate di mense all’avanguardia gestite da professionisti dell’alimentazione, alle quali si aggiungono ore dedicate allo sport e alla vita all’aria aperta.