Autotrasporto piegato dai costi. Pascolo “bene intervento Governo”

FVG – “Le prime avvisaglie, sul territorio nazionale, che segnalavano la gravità della situazione, c’erano state. E dopo il pressing delle associazioni di categoria, tra cui Confartigianato, ora il governo si mette d’impegno e sono in arrivo venti milioni di euro per sostenere il settore dell’autotrasporto nel costo pedaggi; 5 milioni destinati ad implementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate; credito d’imposta pari al 15 per cento al netto dell’Iva finalizzato all’acquisto dell’AdBlu per un investimento complessivo di oltre 29 milioni di euro; credito d’imposta pari al 20 per cento al netto dell’Iva per sostenere l’acquisto di GNL, con un investimento complessivo di 25 milioni di euro”.

Così Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone, riassume la situazione rendendo noto il provvedimento definito al Tavolo Autotrasporto e che entra nel Decreto Energia per il sostegno al settore autotrasporto penalizzato da problematiche strutturali di filiera e dagli aumenti del costo carburante.

“Accogliamo con favore le misure – prosegue Pascolo – che intervengono per risolvere, anche se solo in parte, i problemi delle imprese di autotrasporto, molte delle quali a rischio chiusura a causa dei rincari insostenibili e dell’impossibilità di vedersi riconosciuti questi maggiori costi dai propri clienti, e “taglieggiati” dalla concorrenza abusiva dei vettori esteri. Spiace – aggiunge Pascolo – che le risposte arrivino sempre tardi, quasi che in questo Paese si sia scelto di affrontare i problemi solo in emergenza. E’ una abitudine che dovrebbe finire, farebbe bene alle imprese, al governo e all’Italia”.

“E varrebbe anche la pena ricordare – conclude Pascolo – che l’autotrasporto è un comparto strategico per l’economia: senza i trasportatori, le merci non si muovono”.