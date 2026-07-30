Carinzia, voli diretti per Roma con Sky Alps

CARINZIA – Da giugno compagnia aerea SkyAlps ha introdotto due nuovi collegamenti diretti tra Roma Fiumicino e le città austriache di Salisburgo e Klagenfurt. I voli saranno operati due volte a settimana sino a fine ottobre. Questi nuovi collegamenti rendono le due città capoluogo rispettivamente del Salisburghese e della Carinzia destinazioni facilmente raggiungibili anche per soggiorni brevi per chi parte da Roma e dal Centro Italia. Le tariffe partono da 99 euro a tratta. Per i bambini da 2 a 11 anni è previsto uno sconto del 30%. I più piccoli (fino a 2 anni) viaggiano gratis. Il volo Roma-Klagenfurt e Klagenfurt-Roma è operativo giovedì e domenica; quello Roma-Salisburgo e Salisburgo-Roma, martedì e sabato.

SkyAlps è una compagnia di volo italiana, con sede a Bolzano, fondata nel 2020 dall’imprenditore sudtirolese Josef Gostner. Opera con 13 aerei De Havilland Canada DHC-8-400. Al.Rin.