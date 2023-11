Box doccia: materiali e design per un bagno moderno

I box doccia non sono solo elementi funzionali, ma anche componenti estetici che possono trasformare radicalmente l’aspetto complessivo del bagno. La selezione accurata dei materiali e del design può migliorare l’aspetto del bagno, aumentare la sua praticità e contribuire a creare un’atmosfera moderna e invitante. Con un’ampia offerta di box doccia disponibili sul mercato, è possibile trovare il modello perfetto per personalizzare il bagno in base allo spazio a disposizione e alle proprie esigenze: dalla scelta del design a quella del materiale e delle rifiniture, scopriamo come fare un acquisto consapevole.

Box doccia: tipologie e tipi di apertura

Quando ci apprestiamo a selezionare un box doccia, è fondamentale tenere in considerazione diverse caratteristiche che influenzeranno la nostra scelta, tra cui la forma, il tipo di apertura e il materiale di cui è realizzato. I box doccia possono presentare diverse forme, tra cui circolare, rettangolare, quadrata, pentagonale o essere progettati come una porta per nicchia. Inoltre, è possibile optare per un box con due o tre lati, a seconda delle esigenze del vostro bagno. Esaminiamo nel dettaglio le diverse tipologie disponibili:

● Angolari con ante scorrevoli: questa tipologia di box è particolarmente indicata per spazi ristretti. Quando si apre, l’anta scorre verso l’interno del box, occupando uno spazio minimo.

● Angolari con porte a battente: i box doccia di questo tipo sono dotati di cerniere che consentono l’apertura sia verso l’interno che verso l’esterno, offrendo una maggiore versatilità.

● Porte doccia scorrevoli: questo design è caratterizzato da due ante scorrevoli che minimizzano l’occupazione dello spazio all’interno del bagno.

● Porte doccia a battente: ideali per le nicchie, questi box richiedono più spazio in fase di apertura ma offrono un aspetto estremamente elegante.

● Box a tre lati con ante scorrevoli o a battente: questa opzione è ideale quando il piatto doccia è posizionato solo su uno dei lati del muro, offrendo una soluzione flessibile.

● Box a soffietto: caratterizzati da ante pieghevoli, questi box doccia sono una scelta versatile per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e design.

Box doccia: come scegliere il materiale dei pannelli

Quando si tratta di selezionare il box doccia perfetto, uno degli aspetti fondamentali da considerare è il materiale dei pannelli, che non solo influenzerà l’estetica del tuo bagno, ma anche la sua durabilità e manutenzione. Ecco alcune opzioni comuni da tenere in considerazione:

● Vetro trasparente: il vetro trasparente è una scelta elegante che si adatta bene ai bagni di dimensioni modeste, poiché non appesantisce visivamente lo spazio e lo amplia otticamente, rivelandosi ideale per i bagni piccoli. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla cura, poiché le macchie di calcare possono renderlo antiestetico. Un buon anticalcare può aiutare a mantenere il vetro in condizioni ottimali con il minimo sforzo.

● Vetro stampato: questi pannelli presentano una superficie lavorata con una trama a buccia d’arancia. Sono molto pratici e si adattano a diverse esigenze. Tuttavia, è importante evitare l’installazione in ambienti piccoli, poiché potrebbe far sembrare il bagno ancora più piccolo.

● Vetro serigrafato: questi vetri presentano disegni sovrapposti sulla superficie. Esistono numerosi modelli disponibili, consentendo una personalizzazione in base ai gusti personali.

● PVC: i pannelli in PVC sono realizzati in materiale plastico e sono noti per la loro resistenza. Sono disponibili in diverse colorazioni e rappresentano una scelta duratura.

● Acrilico: sebbene meno sofisticato del vetro, l’acrilico è molto resistente. È una scelta ideale per coloro che desiderano massima durabilità con una spesa contenuta.

Inoltre, è importante considerare i dettagli come le rotelline di scorrimento, soprattutto per i modelli con porte scorrevoli, che facilitano l’apertura e la chiusura del box doccia e possono essere accoppiate. Alcuni modelli presentano cuscinetti inferiori con un pulsante che consente di rimuovere l’anta dal binario, semplificando la pulizia delle parti più difficili.

Infine, i profili del box doccia possono essere cromati, verniciati, anodizzati o realizzati in PVC. Ogni tipo di profilatura ha le sue caratteristiche e resistenza specifiche, quindi è importante scegliere quella che si adatta meglio alle tue esigenze.