Brillano ad Hannover aziende regionali subfornitura

HANNOVER – Si distinguono e brillano nel cielo d’Europa per capacità, competitività e innovazione tecnologica le aziende regionali della subfornitura che hanno preso parte alla fiera di Hannover, la più importante del mondo di settore la cui partecipazione è coordinata da quasi trent’anni (sono stati ventinove, per l’esattezza, in questa edizione) dal Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia dipartimento di ConCentro-Azienda Speciale della Camera di Commercio IAA di Pordenone-Udine sede di Pordenone.

Hannover, come hanno spiegato gli stessi imprenditori, non è più come un tempo “solo” una vetrina commerciale poiché l’apporto della rete, hanno detto, costituisce un valido strumento di promozione; è infatti divenuta prezioso terreno di conoscenza, interscambio e confronto tecnologico – e di consolidamento dei rapporti – con partner storici provenienti da tutto il mondo.

Rete che, come ha spiegato dalla Germania il Presidente del Centro Regionale della Subfornitura del FVG, Silvano Pascolo, «è il risultato dell’affiancamento e del supporto fornito principalmente alle micro-piccole imprese che ancora non dispongono al loro interno di una struttura commerciale completamente internazionalizzata o a quelle che, pur essendo strutturate, ritengono che la partecipazione con il supporto del Centro Regionale della Subfornitura del FVG, consenta una maggiore visibilità in fiera soprattutto ai primi anni di partecipazione».

Due gli spazi dedicati alla collettiva regionale coordinata dal Centro Regionale della Subfornitura del Friuli Venezia Giulia con sei imprese, quattro delle quali del Pordenonese e due dell’Udinese: Brovedani Group SpA (PN), Fratelli Norio Srl (PN), Goint Srl (UD), HPG Srl (UD), Latofres Srl (PN) e SaBi Group SpA (PN).

A testimonianza dell’elevato standing della nostra rappresentanza industriale, la visita allo stand del Friuli Venezia Giulia dell’ambasciatore d’Italia in Germania, Armando Varricchio, il quale, insieme al direttore dell’ufficio ICE di Berlino, Francesco Alfonsi, oltreché complimentarsi, ha accolto le osservazioni degli imprenditori sull’andamento della fiera e le prospettive di mercato a livello internazionale del comparto della subfornitura meccanica.

Comparto occupatosi in questa edizione dei principali temi dell’agenda mondiale: intelligenza artificiale, idrogeno, gestione dell’energia, produzione connessa e intelligente e del nuovo ecosistema di dati Manufacturing-X.