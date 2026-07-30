Guerra – Voli cargo per Base Usa in Giordania da Aviano

AVIANO – Intensa attività di arrivi e partenze nelle ultime 24-48 ore da e per Aviano. Il volo più interessante è quello di un Boeing Kc-46 Pegasus atterrato mercoledì sera poco dopo le 18.15 ora locale proveniente dalla base aerea che ospita i caccia F-16 del 31st Flyght Wing di Aviano di Muwaffaq Salti Air Base, situata ad Azraq nel deserto orientale del paese. La base è stata recentemente bombardata da missili iraniani causando due morti americani. L’aereo che può fungere da aerocisterna per rifornimento in volo per caccia e bombardieri era arrivato a Aviano due giorni fa da Wichita negli Usa per partire poi per la Giordania e fare rientro. Il velivolo oltre che aerocisterna è in grado di trasportare molte temmellate di merci in container. Non è escluso che abbia rifornito di materiale i caccia F16 schierati a Muwaffaq Salti Air Base. Come è noto in Giordania il 16 febbraio sono arrivati 12 caccia F16 da Aviano, poi rientrati, mentre altri 6 sono partiti due settimane fa come anticipato in esclusiva da Pordenoneoggi.it

Il volo con sigla RCH 161 (o MC161) è un identificativo di volo standardizzato utilizzato dall’Air Mobility Command dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti (USAF), in cui “RCH” (Reach) funge da prefisso del nominativo radio ICAO per i piani di volo ufficiali relativi a missioni di mobilità e trasporto. È utilizzato abitualmente da assetti pesanti per la mobilità, il rifornimento in volo o il trasporto – come il KC-46A Pegasus o velivoli da carico – in base alle rotazioni operative programmate.

Nei giorni scorsi a Aviano hanno fatto capolino caccia F35 italiani, C130 dei reparti Usa speciali di guerra elettronica RS da Ramstein e un paio di C-17 Cargomaster sempre da Ramstein che hanno evitato il passaggio su Svizzera e Austria, paesi che vietano il sorvolo ad aerei con carichi bellici. Al.Rin.