Guerra – Aviano, volo cargo dal Bahrein

AVIANO – Proseguono arrivi di aerei cargo dal Golfo a Aviano. Giovedì sera poco dopo le 18.15 ora locale dall’ Barhein International Airport è atterrato un Boeing 737-8Q8 (nella foto) misto cargo/passeggeri. Il velivolo è della Texel Air compagnia aerea cargo privata e fornitore di servizi di manutenzione con sede in Bahrain che collabora occasionalmente con appaltatori della logistica per la difesa militare come la Sierra Nevada Corporation e opera voli anche per le forze aeree militari della Us Air Force, soprattutto dal Medio Oriente.

Si tratta tuttavia di un vettore commerciale, non di un’unità diretta dell’Aeronautica militare statunitense.

Intanto da Aviano per Wichita è partito giovedì mattina il Boeing KC46 Pegasus (Rch161) che nella giornata di mercoledì era partito da Aviano alle prime ore dell’alba per la base aerea in Giordania di Muwaffaq Salti Air situata ad Azraq nel deserto orientale giordano dove sono schierati 6 caccia F16 del 31st Flyght Wing di Aviano per operazioni belliche in Iran, facendo poi ritorno ad Aviano in serata. L’aereo era arrivato due giorni prima da Wichita (Usa).

Sempre giovedì, toccata e fuga a Aviano di un aereo cargo spagnolo Casa 295M. Al.Rin.