Celebrati a Klagenfurt i 10 anni di Euregio senza confini

FVG – La Camera di commercio Venezia Giulia con il presidente Antonio Paoletti ha preso parte questa mattina, 26 novembre, a Klagenfurt (Austria), nel palazzo del Land Carinzia, alla celebrazione per i 10 anni del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Senza Confini”.

Alla presenza del Commissario europeo, Johannes Hahn, degli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier e del Veneto, Francesco Calzavara, l’evento è stato aperto dal presidente del Land Carinzia, Peter Kaiser, che nel suo intervento ha sottolineato quanto sia fondamentale questa collaborazione tra regioni.

La rete delle Camere di commercio della Nuova Alpe Adria comprende ora per l’Austria la Camera dell’Economia della Carinzia e la Camera dell’Economia della Stiria, per la Slovenia la Camera dell’Artigianato e delle piccole imprese della Slovenia e la Camera del commercio e dell’industria della Slovenia, per la Croazia la Camera della contea di Rijeka (Fiume) e la Camera della contea di Pula (Pola) e ancora per l’Italia la Camera di commercio di Pordenone-Udine, l’Unioncamere Veneto e la Camera di commercio di Bolzano.

