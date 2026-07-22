MONTEGNACCO DI CASSACCO (UD) – Circa 500 giovani scout belgi in Friuli Venezia Giulia: escursioni a piedi dalla montagna al mare

Anche quest’anno i terreni attorno a Villa Gallici Deciani, a Montegnacco di Cassacco, ospitano il tradizionale campo estivo dei giovani esploratori (Boy Scouts) provenienti dal Belgio, una presenza ormai consolidata che si rinnova da molti anni.

Le avanguardie, composte dagli otto capisquadra, sono già giunte sul territorio, mentre il resto del gruppo – circa 60 ragazzi – arriverà il prossimo 15 luglio, con permanenza prevista fino al 30 luglio.

Durante il soggiorno, i giovani alloggeranno in tende realizzate su palafitte in legno e svolgeranno le tipiche attività scout, in particolare escursioni a piedi. L’esperienza di quest’anno prevede un itinerario particolarmente significativo: i ragazzi attraverseranno il territorio regionale fino a raggiungere la costa, tra Grado e Trieste, muovendosi esclusivamente a piedi e pernottando all’aperto o, se necessario, in ricoveri di fortuna.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio: nello stesso periodo saranno infatti presenti in Friuli Venezia Giulia almeno altri cinque gruppi scout (nelle aree di Martignacco, Attimis, Faedis, Montenars e in provincia di Pordenone), oltre a due gruppi nella vicina Slovenia (Kobarid). Complessivamente, si stima la presenza di circa 500 giovani escursionisti belgi in movimento sul territorio.

Si tratta di un’importante occasione di valorizzazione turistica e culturale, capace di promuovere il territorio regionale attraverso un’esperienza autentica, sostenibile e a stretto contatto con la natura. I partecipanti, al rientro nei loro Paesi, diventano infatti ambasciatori spontanei dei luoghi visitati, contribuendo alla diffusione di un’immagine positiva del Friuli Venezia Giulia.

Si invita pertanto la popolazione a considerare con favore la presenza di questi giovani, offrendo, ove possibile, supporto e accoglienza lungo i loro percorsi.

Per ulteriori informazioni:

Dott. Luigi Deciani

Cell. 349 7469230

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