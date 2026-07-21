Weekend con San Giacomo. Sapori, musica, spettacoli, cultura e solidarietà

MANIAGO – Torna uno degli appuntamenti dell’estate maniaghese: San Giacomo, che quest’anno si presenta in una veste ancora più coinvolgente con il sottotitolo “La festa che accende il paese”, trasformando per tre serate consecutive, a partire da venerdì 24 e fino a domenica 26 luglio, piazza Italia in un luogo d’incontro per tutte le età all’insegna del gusto, giochi, musica, sport, cultura ed eventi di solidarietà.

La manifestazione, promossa da Confcommercio Pordenone, Comune di Maniago, associazioni Pro Maniago e Lis Aganis – Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane -rappresenta un esempio virtuoso di come tradizione e innovazione possano convivere in un evento che celebra l’identità del territorio maniaghese attraverso un’offerta variegata e di qualità. Protagonista della festa sarà il gusto: nel cuore della piazza saranno attivi chioschi enogastronomici gestiti dalla Pro Maniago, Basket e Volley locali e Dandolo in Festa, ai quali si affiancheranno i pubblici esercizi, pronti ad accogliere visitatori con menù dedicati, specialità locali e proposte per tutti i gusti.

Ad animare le vie cittadine, dal mattino e fino a sera, saranno spettacoli di acrobati, artisti circensi, spettacoli di fuoco e numerose attrazioni dedicate ai più piccoli, con giochi e gonfiabili, ma anche l’intrattenimento musicale con dj e musica dal vivo.

Di rilievo le iniziative solidali. Venerdì sera sarà possibile ammirare Maniago dall’alto grazie ai voli in mongolfiera, il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca e all’assistenza ai malati di Sla. Nella stessa serata si svolgerà anche PedaSLAndo in Piazza, iniziativa di spinning benefico organizzata a sostegno di AslaPordenone. Ampio spazio anche alla cultura con l’inaugurazione, venerdì ore 19, della mostra di arte contemporanea “Anacronismi. L’arte rompe il tempo”, ospitata a Palazzo d’Attimis e visitabile fino all’8 settembre, con venti artisti protagonisti di un percorso espositivo che dialoga tra passato e contemporaneità. Per gli appassionati di motori e storia ci sarà, domenica, la mostra di auto d’epoca, moto e quad, l’esposizione di biciclette d’epoca “Ruote al Lavoro”e mostra bonsai .

Le dichiarazioni

«San Giacomo rappresenta un momento fondamentale per la comunità, un’occasione per celebrare insieme l’identità maniaghese e accogliere i visitatori con la migliore ospitalità. L’evento conferma la capacità della città del Coltello nell’organizzare manifestazioni di qualità che valorizzano il territorio e le sue eccellenze» così ha dichiarato Sandra Zilli assessore al Turismo e Commercio.

Dal canto suo il presidente mandamentale di Confcommercio, Flavio Rosolen, ha posto l’accento sulle sinergie messe in campo dai vari sodalizi e dalla stessa comunità nell’ allestire con impegno e innovazione l’antica festa di San Giacomo. «Rivolgo un particolare ringraziamento al governo locale che per questo evento estivo ha assegnato una risorsa economica importante che avrà positive ricadute sull’immagine turistica della città dei coltelli. Sarà una festa che accende il paese anche con azioni solidali che aiutano chi si trova in difficoltà».

Nella foto: un’immagine dell’edizione 2025