Terzo “Giovedì sotto le Stelle”, Blues on the Road

PORDENONE – Terza serata dedicata a cultura, spettacolo, musica, shopping serale nel centro storico di Pordenone, con il terzo Giovedì sotto le Stelle. L’iniziativa fa parte del programma di Estate a Pordenone e si inserisce nel percorso verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone in collaborazione con Sviluppo e Territorio. Per l’occasione, il centro città affiancherà alle aperture serali dei negozi un ricco calendario di eventi culturali, spettacoli, musica dal vivo e proposte di intrattenimento per cittadini e visitatori.

Blues on the Road

In occasione del Pordenone Blues Festival 2026, il centro di Pordenone si trasforma per una sera in un piccolo French Quarter, con 20 tra band, duo, trii e dj set che animeranno locali e piazze dalle 18.00 fino a tarda serata, accompagnati da degustazioni di vini, birre e cicchetti del territorio. Tra le proposte in programma: Birra Ronche Jam Room, Ani Disha Acustic Harmonix, The Partners Risi Lorenzo, Two 4 You, Dj Mookie Groove Selection, Fabio “Stevie” Ulliana & Off Limits Band, Alberto Visentin & Rob Daz, Def Trio, Colorado Rocks, Flavio Paludetti Trio, Paolo Mizzau & The Doctor Love Band, Carlo De Bei & Willy Mazzer The Blues Alone, Jrc Hardblues Band, Dam Live Music, The Voodoo Devils, Soul’s Rust, Vinnie Perinotto & No Mad Soul, Marco Napoletano & Max Prandi, Davide Drusian & The Blueliners.

Musica al Museo

La serata si apre alle 18.00 al Museo Civico d’Arte – Palazzo Ricchieri con un appuntamento speciale che unisce musica e arte. Ad aprire sarà il chitarrista Fabio Montomoli, diplomato con lode al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e perfezionatosi al Mozarteum di Salisburgo, vincitore del Concorso “Mauro Giuliani” nel 1992 e autore di oltre 1000 concerti nel mondo: un recital tra spiritualità e virtuosismo, con musiche di Barrios, Rossini e Albéniz.

A seguire, una visita guidata serale al museo, per riscoprire in un’atmosfera intima e suggestiva i capolavori del Pordenone e di Michelangelo Grigoletti, oltre agli affreschi storici di Palazzo Ricchieri. La serata si chiude con un aperitivo al Caffè Municipio, offerto grazie al coupon incluso nel biglietto d’ingresso.

La prenotazione è consigliata scrivendo a [email protected] o telefonando al 380 4614951 (lunedì-venerdì, 9.00-12.00). L’iniziativa è compresa nel costo del biglietto d’ingresso al museo.

Shopping serale ed esposizione di bonsai

I negozi del centro resteranno aperti fino alle 23.00, con aperture straordinarie, promozioni e il “Passaporto di Stelle”: ad ogni acquisto i commercianti aderenti apporranno una stella sul passaporto del cliente, e chi completerà la raccolta riceverà un gadget in edizione limitata. Infopoint in Piazza Cavour.

In Corso Vittorio Emanuele II, l’esposizione di bonsai a cura del Sakura Bonsai Club per gli appassionati di piante da esposizione.