Sarah Toscano a Palmanova Designer Village il 23 luglio

AIELLO DEL FRIULI – Cambio data per il secondo appuntamento delle Village Vibes con la formula “Parole e musica” in collaborazione con Radio Company

Anticipa di un giorno la seconda, attesa data di Village Vibes a Palmanova Designer Village, le serate a ingresso gratuito in cui la musica dal vivo incontra le parole mentre lo shopping si allunga fino alle 23 e bar e ristoranti restano aperti fino a mezzanotte.

Appuntamento quindi giovedì 23 luglio alle 21 con Sarah Toscano che salirà sul palco del Village per la formula ormai collaudata di “Parole e Musica”, in collaborazione con Radio Company: gli artisti cantano e si raccontano, alternando canzoni e interviste in diretta davanti al pubblico. Un incontro più intimo e inaspettato con grandi nomi della musica italiana, adatto a tutti.

Vent’anni, un album, due sold out e un film Netflix. Sarah Toscano ha vinto Amici e debuttato tra i Big di Sanremo 2025 con Amarcord, tutto in meno di due anni. Il suo primo album Met Gala è un mix di pop e dance-pop che funziona live ancora meglio che in cuffia. Sul palco del Village porterà le sue esperienze, la voce e l’energia di chi ha già superato la fase “promessa”.

Durante la serata di Village Vibes, i negozi restano aperti dalle 10 fino alle 23, mentre bar e ristoranti accolgono gli ospiti fino a mezzanotte: tutto il tempo per godersi la musica, fare shopping e concludere la serata in compagnia.

A chiudere l’estate 2026 con un grande evento finale sarà un concerto a tutti gli effetti: sabato 29 agosto arriva al Village il Concerto di Fine Estate con l’irresistibile pop-rap di Rocco Hunt.