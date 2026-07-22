Itf W75 Cordenons, Brancaccio e Trevisan ai quarti di finale

CORDENONS – Giornata dedicata ad allineare il tabellone ai quarti di finale quella vissuta nell’undicesima edizione dell’Itf W75 Cordenons Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup Internazionali Friuli Venezia Giulia, torneo dotato di un montepremi da 60.000 dollari, che si disputa sui campi dell’Eurosporting.

In apertura di giornata Martina Trevisan conquista per la quarta volta in stagione i quarti di finale nel circuito Itf World Tennis. La 32enne toscana ha sconfitto nel secondo turno in un derby azzurro Francesca Pace con il punteggio di 6-4 6-1. La Trevisan ha faticato soprattutto nel primo set quando dopo un iniziale vantaggio di 5-2, ha subito il parziale ritorno dell’avversaria che si è fatta sotto sul 5-4, prima di cedere 6-4. La seconda frazione è stata letteralmente dominata dall’ex top 20 del mondo che ha chiuso agevolmente per 6-1. Una Trevisan che ha dovuto fare i conti nuovamente, come già avvenuto ieri nel primo turno, con un servizio dall’efficacia abbastanza discontinua, che non ha in ogni caso precluso l’esito finale del match.

Non tradisce le attese Nuria Brancaccio, campionessa uscente e testa di serie numero 1, che dispone a proprio piacimento di una Martina Colmegna febbricitante regolandola 6-2 6-2.

Niente da fare invece per Tatiana Pieri che cede in due set (6-0 6-4) alla serba Mia Ristic (testa di serie numero 4) senza dare mai l’impressione di potere realmente impensierire l’avversaria.

Esce a sorpresa la svedese Kajsa Rinaldo Persson, testa di serie numero 2, costretta ad inchinarsi in 3 set alla lettone Beatrise Zeltina n.447 Atp (6-2 1-6 6-4). Nel novero delle teste di serie da segnalare l’uscita della greca Matoulas dominata con un doppio 6-2 dalla brasiliana Ce. Bella lotta anche tra la spagnola Martinez Cirez e la romena Tanasie vinta dalla giocatrice iberica per 6-1 4-6 6-1.

Prosegue il suo cammino la maltese Francesca Curmi, testa di serie numero 3, che trova la chiave per ribaltare l’incontro con la svizzera Katerina Tsygourova e vince con il punteggio di 5-7 6-3 6-2.

giovedì 23 luglio si giocheranno i quarti di finale.

RISULTATI SECONDO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

Martina TREVISAN (ITA) b. Francesca PACE (ITA) 6-4 6-1

Francesca CURMI (MLT) [3] b. Katerina TSYGOUROVA (SUI) 5-7 6-3 6-2

Mia RISTIC (SRB) [4] b. Tatiana PIERI (ITA) 6-0 6-4

Nuria BRANCACCIO (ITA) [1] b. Martina COLMEGNA (ITA) 6-2 6-2

Beatrise ZELTINA (LAT) b. Kajsa RINALDO PERSSON (SWE) [2] 6-2 1-6 6-4

Gabriela CE (BRA) b. Martha MATOULA (GRE) [6] 6-2 6-2

Carlota MARTINEZ CIREZ (ESP) b. Lavinia TANASIE (ROU) 6-1 4-6 6-1