Città Fiera, arriva la Befana: il 6 e 7 gennaio un giocattolo in regalo

UDINE – È ormai alle porte l’appuntamento con i Saldi invernali che prenderanno il via venerdì 5 gennaio. Come di consueto a Città Fiera non poteva mancare l’evento dedicato alla Befana, che accoglierà tutti i bambini dalle 15.30 in piazza Show Rondò sabato 6 e domenica 7 gennaio.

Tante caramelle per tutti e per i più piccoli in regalo un giocattolo da pescare direttamente dal camino. (Operazione a premi regolamento completo su cittafiera.it).

I saldi e la Befana non sono le uniche sorprese del mese di gennaio a Città Fiera: al primo piano è ancora possibile visitare la “Mostra 100 presepi” con le opere presepiali portate dalle associazioni, dalle scuole e dal pubblico di Città Fiera, che resterà visitabile fino a fine gennaio 2024.

Un appuntamento sempre molto atteso dal pubblico, perché offre la possibilità di ammirare oltre 100 opere realizzate a mano con tecniche diverse che interpretano la natività da diversi punti di vista. Il pubblico potrà ancora votare il presepe preferito fino al 15 di gennaio sia durante la visita sia sulla pagina FB dedicata.

Sempre al primo piano, nello spazio “Scacchi al Centro”, a gennaio due i tornei in agenda: il 19, 20 e 21 gennaio con il Campionato Provinciale Assoluto e l’11, 18, 25 gennaio i giovedì con la Maratona d’Inverno di Scacchi. È possibile iscriversi scrivendo a [email protected]

Proseguono anche a gennaio gli appuntamenti gratuiti nello spazio dedicato alla fotografia in collaborazione con i Nikonisti friulani: il 13, 20 e 27 gennaio nello spazio dedicato al primo piano gli appuntamenti di approfondimento del mese dedicati alla fotografia. Si potrà inoltre continuare ad inviare le immagini per partecipare alla seconda edizione del photo contest che mette in palio per i vincitori una gift card del valore di 750 euro, a scalare tutti gli altri premi per un montepremi totale di € 3.500.

Tutti i dettagli sulle nuove aperture e il programma completo degli eventi su cittafiera.it