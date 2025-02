Città Fiera, dal 7 al 9 febbraio “La Città del Cioccolato”

UDINE – Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio a Città Fiera per i più golosi arriva “La Città del Cioccolato”, una nuova iniziativa che darà il via ad un mese dedicato agli innamorati.

Al centro dell’evento la “Sfida di dolci e biscotti al cioccolato”, una gara aperta a tutti gli appassionati di pasticceria che desiderano cimentarsi nella realizzazione di biscotti o dolci da credenza. Per partecipare basterà compilare la scheda di adesione scaricabile su cittafiera.it e inviarla [email protected] entro il 7 febbraio (regolamento completo su cittafiera.it).

Le gallerie ospiteranno tanti stand da diverse località in italiane con i prodotti artigianali provenienti dal Veneto, dalla Sicilia e dalla Campania con: creme, tavolette, liquori, conserve ma anche miele e prodotti per la casa a tema cioccolato. Accanto alla parte espositiva gli chef proporranno la degustazione gratuita con le fontane di cioccolato caldo in cui immergere e frutta e marshmallow.

Per festeggiare San Valentino gli appuntamenti iniziano invece venerdì 14 febbraio pomeriggio con Miky Manga che realizzerà gratuitamente ritratti di coppia e di famiglia nel corner dedicato in Piazza Show Rondò. Nella stessa giornata e fino a domenica 16 febbraio inoltre, al piano terrà protagonista il Maitre Chocolatier che realizzerà da vivo per tutti i visitatori i famosi cioccolatini Lindt.

Tutti i dettagli e il regolamento su cittafiera.it