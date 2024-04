Città Fiera, premiati i vincitori del 2° Photo contest Fvg

UDINE – Si sono svolte a Città Fiera le premiazioni della seconda edizione del “Photo Contest Città Fiera” organizzato grazie alla collaborazione con il gruppo dei NIKONisti Friulani e con il patrocino del Comune di Martignacco e di Io Sono FVG.

Anche per la sua seconda edizione cuore tematico è stato il Friuli Venezia Giulia. Titolo di quest’anno FVG: ogni giorno un’emozione. “Attimi di vita che toccano il cuore: arti, feste, tradizioni, luoghi, volti ed espressioni della nostra regione”. 600 le foto in gara inviate da oltre 150 partecipanti da tutta la regione, un concorso fotografico aperto a tutti, professionisti e non, amanti della fotografia.

Tutte bellissime le foto inviate ardua quindi la scelta per la giuria quest’anno, composta da un rappresentate di Città Fiera, dal gruppo dei Nikonisti Friulani, da Io Sono FVG, dal fotografo Raul Pitis e dal giornalista Rossano Cattivello che hanno selezionato tre vincitori per la sezione colore e tre per la sezione bianco e nero. Cinque i premi speciali dedicati alla miglior foto: under 18, over 65, Città Fiera, Smartphone e Drone a cui sono seguite 9 menzioni speciali. Le immagini risultate vincitrici verranno ora esposte al primo piano del centro commerciale per dare l’appuntamento alla prossima edizione del Contest.

Tutte le immagini dei premiati https://we.tl/t-2HQWOIiXfi