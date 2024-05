Città Fiera: il 4 Bella Gianda, Michael Casanova

UDINE – Vi siete mai chiesti se le capre sanno andare sugli skateboard? O perché gli astronauti sono sempre felici? E quante banane è alta la torre di Pisa? Per scoprirlo, vi basterà leggere “Verifichiamo” ultimo libro Michael Casanova conosciuto da tutti come Bella Gianda, ospite a Città Fiera sabato 4 maggio alle 16.00 in Piazza Show Rondò, per incontrare i fan e autografare il suo ultimo libro.

Dal cibo allo spazio, dai social agli animali, passando per lo sport e il corpo umano, con “Verifichiamo” ci faremo un sacco di domande a cui troveremo una miriade di risposte da verificare… incredibili!

Michael Casanova, classe 1989, conosciuto ormai da tutti come Bella Gianda, è un ragazzo con un passato professionistico nel mondo del calcio: portiere del Lugano Calcio e della Nazionale Svizzera, Michael ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di un infortunio.

Oggi è uno speaker radiofonico per l’emittente svizzera Radio3i e un content creator molto seguito e popolare tra i giovanissimi della Generazione Alpha (e le loro famiglie). Nel 2020 infatti crea un format che diventa virale su TikTok e molto riconoscibile grazie ad alcuni claim e slogan divenuti i suoi segni distintivi: dal saluto ormai iconico “Bella Gianda” al “Verifichiaaamo” da lui utilizzato per accettare le sfide della propria community nel testare una varietà di esperimenti e curiosità.

Da TikTok a YouTube, a Instagram, per i bambini e i ragazzi Michael è diventato a tutti gli effetti Bella Gianda: il ragazzo con il ciuffo, con un immaginario colorato, gli slogan caratteristici e sempre pronto a verificare cose strambe e improbabili in un suo modo particolare, fatto di gentilezza, curiosità e valori.

L’accesso prioritario al firmacopie sarà riservato a chi acquisterà il libro disponibile nelle librerie di Città Fiera.