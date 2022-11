Comune Spilimbergo e tre Cori, collocate due opere musive a Venezia

VENEZIA – Tre cori Tomat, Pordenone e Venzone, diretti dal maestro Davide De Lucia, assieme all’Amministrazione comunale di Spilimbergo rappresentata da Anna Bidoli, assessore alle attività produttive e turismo, domenica 20 novembre si sono dati appuntamento all’isola della laguna veneziana di San Francesco del Deserto per la collocazione, nel convento di frati minori, di due opere musive, San Francesco e Santa Chiara d’Assisi, realizzate dal maestro mosaicista e artigiano Rino Pastorutti, con il supporto della Scuola Mosaicisti del Friuli, su progetto dell’arch. GianPiero De Stefano.

Una cerimonia, officiata in lingua friulana da don Renzo, emozionante e partecipata da molti spilimberghesi, oltre 80, che hanno voluto essere presenti all’evento.

L’assessore Anna Bidoli ha sottolineato che “l’isola veneziana è un luogo significativo dal punto di vista religioso e spirituale ma inserito anche in un contesto storico, artistico e culturale di grande rilievo. Le due opere, raffiguranti San Francesco e Santa Chiara d’Assisi, sono significative non solo per il convento ma sono significative anche Spilimbergo. Infatti con la collocazione delle due opere nell’isola veneziana, la Citta’ del mosaico si inserisce, ancora una volta, in una vetrina internazionale”.

San Francesco del Deserto è un’isola della Laguna Veneta, situata tra Sant’Erasmo e Burano, ospita il convento di frati minori, originariamente fondato dallo stesso San Francesco nel 1220.

L’isola della laguna veneta è aperta alla visita dei turisti.Ogni anno visitatori provenienti da tutto il mondo non perdono occasione per vivere un’esperienza spirituale e culturale in un Atmosfera naturale di pace e di tranquillità.La Fraternità francescana offre anche ospitalità di alcuni giorni per coloro i quali vogliano immergersi nella preghiera, riflessione e condivisione di vita con i frati.

