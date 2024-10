Comuni Distretto Commercio Terre Tagliamento Festival dal 3 al 6 ottobre

FVG – Dal 3 al 6 ottobre torna il Terre Tagliamento Festival, arrivato alla seconda edizione, che anche quest’anno ‘saltellerà’ come un anfibio tra i borghi del sanvitese sulla riva destra del Tagliamento, accompagnando il pubblico in luoghi suggestivi e significativi per la storia, la tradizione e il commercio locale.

Quattro giorni di escursioni a piedi e in bicicletta, passeggiate e spettacoli nei suggestivi centri storici e nell’ambiente naturale degli otto comuni friulani del Distretto del Commercio Terre Tagliamento, alla scoperta delle voci, dei suoni, dei sapori e delle storie di questo territorio nei Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone Arzene.

Quest’anno il Festival, inserito nella progettualità del Distretto del Commercio Terre Tagliamento, consolida e amplia il suo impegno nella valorizzazione del territorio, estendendo il coinvolgimento dei commercianti e dei pubblici esercizi degli otto comuni partecipanti.

«Confcommercio Pordenone, insieme ai partner, ha favorito e stimolato il processo di coinvolgimento delle imprese. Così che i commercianti e i pubblici esercizi hanno potuto partecipare attivamente agli eventi diffusi del festival, beneficiando di una piattaforma unica per promuovere i loro prodotti e servizi, contribuendo in modo significativo alla crescita del tessuto economico locale» ha sottolineato il presidente provinciale di Ascom Fabio Pillon.

Gli eventi culturali saranno anche l’occasione per vivere le strade e le piazze degli otto comuni. La novità di questa edizione è infatti l’integrazione con la rete di imprese locali che, oltre ad essere interessate da passeggiate e attività cittadine, saranno parte attiva con proposte, decorazioni e promozioni.

Verranno organizzati aperitivi e degustazioni in concomitanza degli eventi in programma e sarà possibile gustare menù convenzionati dedicati al festival, un evento che nei giorni della manifestazione diventa vetrina delle specialità enogastronomiche locali.

Partner del progetto del Distretto del Commercio, infatti, non solo gli otto Comuni, ma anche la Camera di Commercio Pordenone Udine, Confcommercio, Confcooperative e Confartigianato di Pordenone, con il contributo della regione Friuli Venezia Giulia.

Un ringraziamento particolare anche agli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione del festival: Ambiente Servizi, Bcc Pordenonese e Monsile, LTA Livenza Tagliamento Acque, Noxorsokem Group, Consorzio Ponterosso Tagliamento, GSM, azienda Pitars e Pordenone Turismo.

Info programma e prenotazioni eventi sul sito www.terretagliamento.it .