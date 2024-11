Convegno Donne del Vino FVG al Castello di Spessa

CAPRIVA DEL FRIULI – Sabato 23 Novembre 2024 l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino delegazione del Friuli Venezia Giulia organizza alle ore 10 un Convegno dal titolo “Sinestesia. Il vino e la scienza dei sensi” presso la Sala degli Specchi del Castello di Spessa a Capriva del Friuli.

Grazie alle relazioni di importanti studiosi, sarà un’occasione, a numero chiuso e riservata agli addetti al settore, per fare il punto su alcuni temi fondamentali legati alla degustazione del vino e alla comunicazione enologica in senso ampio.

All’incontro saranno presenti tra gli invitati, inoltre, professioniste e professionisti del mondo del vino da Austria, Slovenia e Croazia in un’ottica di ampia condivisione e confronto.

Si parlerà di piacere, ma anche di salute e benessere in un contesto di consumo moderato, grazie all’intervento del Prof. Fulvio Ursini, Professore Emerito di Chimica Biologica dell’Università di Padova, che da anni studia gli effetti dei componenti del vino.

Il Professor Paolo Bernardis, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia di Trieste, interverrà in merito alla ricerca psicologica applicata al settore del food & wine, entrando nel vivo del concetto di “sinestesia”.

Il Professor Stefano Micolini, presidente ACAUD (Associazione Culturale Assaggiatori di Udine), porterà i risultati, non ancora presentati al pubblico, di una ricerca di analisi sensoriale in cui sono stati studiati gli effetti, a livello di percezione, dell’ascolto della musica durante la degustazione del vino.

“Apporti diversi che vanno in un’unica direzione” – dichiara Elena Roppa, delegata dell’Associazione – “In quanto chimica, analisi sensoriale e psicologia sono tutte componenti fondamentali nel processo della degustazione ed è anche importante conoscere questi aspetti per poter comunicare e proporre al meglio il vino al consumatore”.

L’ultima parte dell’incontro verterà su una sessione laboratoriale pratica, in cui Liliana Savioli, sommelier e giudice sensoriale, e Adriana Rizzotti, sommelier e ristoratrice, guideranno i presenti nella degustazione di tre vini delle produttrici Donne del Vino in abbinamento a tre diversi assaggi di cibo e con l’ascolto di tre brandi musicali in sintonia con la proposta enogastronomica.

