Cos’è lo snus?

Hai già sentito parlare dello snus? Si tratta di un tabacco umido, che si presenta in forma di polvere, molto diffuso nei Paesi scandinavi. Tra i Paesi in cui si consuma di più ci sono la Norvegia, la Finlandia, la Svezia e anche la Svizzera. Se vuoi scoprire le sue caratteristiche e saperne di più sei nel posto giusto. Nelle prossime righe ci occuperemo di approfondire nel dettaglio tutto ciò che riguarda lo snus. Puoi trovare ulteriori info cliccando su https://snuscorp.com/it-it/.

Come si crea lo snus

Qual è il processo produttivo che porta alla realizzazione dello snus? Per prima cosa le aziende selezionano quale tabacco utilizzare. Di solito si cerca di optare per un tabacco di buona qualità, che possa far apprezzare di più il prodotto finale ai consumatori.

Il tabacco raccolto deve essere macinato, attraverso appositi macchinari, così da essere ridotto in piccoli granuli. A questo punto si passa alla pastorizzazione, con il tabacco che viene portato ad alte temperature. Questa fase del processo serve a sanificare la materia prima, eliminando tutti i potenziali agenti patogeni. La pastorizzazione può essere effettuata tramite il vapore, che serve anche a far assorbire al tabacco una maggiore percentuale di umidità.

Lo snus è infatti un tabacco umido, e per mantenere questa sua caratteristica si aggiungono dei veri e propri umidificanti. Tra gli umidificanti più utilizzati c’è la glicerina. In generale il tabacco a questo punto della lavrazione contiene una buona percentuale d’acqua, che dona allo snus la sua tipica consistenza umida.

Infine si mescolano insieme il tabacco e gli umidificanti, con l’aggiunta degli aromi che hanno lo scopo di influenzare il sapore dello snus.

Nonostante le somiglianze lo snus non deve essere confuso con il tabacco per uso orale che si può trovare in vendita negli Stati Uniti. Sono a tutti gli effetti prodotti completamente differenti.

L’uso dello snus

Lo snus si presenta solitamente sotto forma di polvere, e di solito si divide in due tipologie principali: lo snus sfuso e quello in porzioni. Chi apprezza le soluzioni più classiche di solito preferisce lo snus sfuso, disponibile sotto forma di polvere umida nell’apposita confezione. Lo snus in porzioni si trova invece in piccole quantità, in sacchetti simili a quelli che si usano per le buste da tè.

Chi fa uso dello snus prende la polvere e la mette in bocca, nello spazio tra la gengiva superiore e il labbro. Non c’è nessuna forma di combustione o aspirazione. Si può tenere lo snus in bocca quanto si preferisce. C’è chi lo mantiene per pochi minuti e chi invece lo toglie dopo ore.

Di norma è venduto in confezioni a forma di cilindro, sia quando si tratta di snus fuso, sia quando si sceglie di acquistare dello snus in porzioni.

Lo snus ha la nicotina?

Lo snus è un prodotto che al suo interno ha delle percentuali di nicotina. La quantità di nicotina presente in questo tabacco dipende da numerosi fattori, tra cui la materia prima scelta e il processo produttivo.

Ciò significa che può ugualmente dare dipendenza come accade con altri prodotti a base di tabacco, come ad esempio le sigarette.