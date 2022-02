Covid: Fedriga “riaprire tutto e abolire subito i colori”

FVG – «Riaprire tutto, senza restrizioni, alla fine dello stato di emergenza» se la pandemia continuerà la sua flessione, perché «dobbiamo approfittare ora della tregua che il Covid ci concede».

È la linea illustrata in un’intervista da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni. “Nessuno – sottolinea – vuole una proroga dello stato d’emergenza a prescindere, né il governo né le Regioni; dobbiamo superare questa fase, dati permettendo, andando comunque avanti con le vaccinazioni e la proroga dei contratti per rafforzare il sistema sanitario”.

“Le soluzioni a lungo termine con la pandemia non hanno mai funzionato. Dobbiamo allentare la presa e usare i periodi favorevoli della pandemia per aprire il più possibile e favorire l’economia perché su cosa accadrà in autunno non abbiamo certezze assolute”.

Il governatore comunque pensa che il Super Pass sul lavoro per gli over 50 resterà in vigore fino a giugno: “sono contrario agli obblighi a prescindere, ma in un periodo extra-ordinario come una pandemia mondiale servono scelte emergenziali. Mentre i colori vanno aboliti subito. I decreti recenti sostanzialmente li superano, ormai sono un feticcio”.