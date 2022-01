Covid: Fvg, aumentano ricoveri in area medica. Vicina la zona arancione

FVG – Aumenta il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali del Friuli Venezia Giulia: secondo il report della Regione, il 18 gennaio si registrano 37 degenti in più in area medica rispetto al giorno precedente. Il totale supera quindi quota 400, arrivando a 436 e la zona arancione è sempre più vicina.

Anche il 17, rispetto a domenica 16, si era registrata una crescita, con 25 unità in più.

Sulla base dei dati Agenas diffusi, la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica in Fvg è salita al 31% (ieri era al 29%), un valore più alto della media nazionale (29%).

Sempre secondo Agenas, nelle terapie intensive il tasso di occupazione di pazienti Covid in Fvg è del 24%, in crescita rispetto al giorno precedente (23%) e comunque superiore alla media nazionale (18%). Oggi i degenti in rianimazione, riferisce la Regione, sono 42, un numero stabile rispetto a ieri.

Su 34.611 test e tamponi oggi in Fvg sono state riscontrate 4.853 positività al Covid 19, pari al 14,02%. La fascia d’età più colpita dal virus – segnala la Regione – è quella da 0 a 19 anni (23,45%) seguita da 40-49 anni (18,57%), 50-59 anni (18,05%), 30-39 anni (14,16%) e 20-29 (11,17%). Oggi si registrano i decessi di 9 persone, tra i 59 e i 97 anni.

Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 214.700 persone. I decessi ammontano a 4.364. I totalmente guariti sono 158.152, i clinicamente guariti 675, le persone in isolamento 51.031.