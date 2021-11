Covid, in Fvg più morti al giorno che in ogni altra regione. Rischio zona gialla

FVG – Oggi, è diventata la regione italiana con più morti di Covid su un milione di abitanti nell’arco dei sette giorni. Ed è anche la regione con l’occupazione più alta degli ospedali, se si confrontano i letti di Medicina con quelli di Terapia intensiva. Se le condizioni peggiorassero, il rischio di tornare in zona gialla, per il Fvg, diverrebbe molto alto.

Quasi 2,5 decessi al giorno ogni milione di abitanti. È il dato relativo al Friuli Venezia Giulia e riferito all’ultima settimana di riferimento. E sono i più alti d’Italia. Si avvicina a questo livello solamente la Provincia autonoma di Bolzano, con poco meno di due decessi al giorno su un milione di abitanti su base settimanale. Il dato italiano è molto più basso, visto che supera di poco gli 0,5 decessi giornalieri causati dalla pandemia. E’ Trieste a guidare la classifica legata alla mortalità da Covid.

C’è poi il dato relativo agli ospedali, quello che al momento preoccupa di più per un possibile ritorno del Fvg in fascia gialla dopo mesi in bianco. Se si uniscono i dati legati ai ricoveri in Area medica con quelli delle Terapie intensive, infatti, emerge come la regione sia di fatto quella con gli ospedali più in difficoltà di tutta la Nazione. In Fvg siamo quasi al 10 per cento nelle Intensive e all’8,6 per cento nelle Medicine dedicate al Covid.