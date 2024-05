Crazy Time: scopriamo di più sul gioco dal vivo

Crazy Time è più di un gioco dal vivo online. Il game show più famoso del web continua a ricevere apprezzamenti e consensi da parte di vecchi e nuovi giocatori. In questo articolo scopriamo di più su uno dei migliori giochi dal vivo di sempre.

Ad oggi si può giocare sui migliori siti di casino online, quelli in possesso di licenza ADM. Non è possibile, però, giocare nella versione demo di prova. Unica pecca in un prodotto che possiede una potenzialità di intrattenimento elevatissima. Crazy Time è sviluppato da Game Show e, come promette il nome, è un vero momento pazzo.

La dinamica di gioco di Crazy Time è semplice: come nei più famosi quiz televisivi, gli utenti connessi in quel momento fanno le loro giocate puntando direttamente dal proprio smartphone o dal computer di casa. Un presentatore in carne e ossa darà quindi il via al gioco azionando la ruota dei premi. Al termine del giro, chi avrà pronosticato il risultato esatto otterrà il moltiplicatore indicato che verrà applicato alla puntata iniziale.

Con Crazy Time sembra proprio di essere in un vero casinò. La sensazione è amplificata dalla presenza degli altri giocatori, dal conduttore e intrattenitore di turno, dalle luci colorate e le musiche incalzanti. Il tutto in una scenografia da grande evento televisivo.

Ma entrando di più nello specifico del gioco: la ruota azionata ad ogni partita presenta 54 segmenti contenenti i numeri 1, 2, 5 o 10 e il gioco bonus. Ogni numero corrisponde al moltiplicatore. Quindi una volta la puntata per il numero 1, due volte la puntata per il numero 2 e così via. L’esito di ogni partita, lo ricordiamo per chi avesse dubbi in merito, è assolutamente imparziale e non prevedibile.

Inoltre, contemporaneamente all’attivazione della ruota centrale, partirà anche il mini gioco Top Slot, che consiste in due rulli che determinano un moltiplicatore per una posizione di puntata casuale, un numero o un bonus. Nel caso in cui la posizione di puntata e il moltiplicatore siano allineati sulla riga orizzontale al centro si crea una “combinazione”. Tale moltiplicatore viene assegnato quindi alla posizione di puntata corrispondente.

Come accennato in precedenza, oltre ai moltiplicatori numerici è presente anche attivare uno dei quattro differenti giochi bonus. Secondo Mondocasino.it, tali giochi sono: Cash Hunt, una parete di 108 moltiplicatori coperti da simboli dai quali bisogna selezionarne uno; Pachinko, moltiplicatori presenti sulla parte bassa dello schermo selezionati da una palla che si ferma casualmente su uno di loro; Coin Flip, una moneta con due colori che seleziona, qualora uscisse il colore scelto, il moltiplicatore estratto casualmente; Crazy Time World, una gigantesca ruota virtuale con 64 campi e tre flapper (blu, rosso e giallo) che permettono di vincere un moltiplicatore fino a 20 mila volte (20.000x).

Le emozioni, quindi, non finiscono mai con Crazy Time. Per chi cercasse una dinamica di gioco totalmente diversa dalle solite slot machine o dai seriosi tavoli da poker a cui siamo abituati, questo è il titolo giusto.

In questo live show c’è l’ebbrezza della puntata, con la solita incertezza dettata dall’estrazione casuale, unita ad un’ambiente più leggero e dinamico capace di farci vivere momenti di puro divertimento e spensieratezza. Crazy Time è un gioco colorato e divertente, ricco di bonus e moltiplicatori dove possiamo goderci dei momenti di svago anche solo guardando gli altri giocare.

Come detto, Crazy Time si trova nei migliori casino online ADM, accedendo direttamente nella sezione casinò live. Tra tavoli di poker, blackjacl e roulette, perché non passare qualche momento di puro divertimento? Di certo non te ne pentirai.