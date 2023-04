Custom Show East Edition, il 28 e 29 aprile a Città Fiera

UDINE – Torna l’appuntamento con il Custom Show East Edition a Città Fiera, evento organizzato in collaborazione con il locale Bu.Co, una due giorni in agenda venerdì 28 e sabato 29 aprile in una nuova location il park est di Città Fiera.

Musica Rockabilly e Rock’n Roll: come nelle passate edizioni grandi protagonisti saranno i live show e il dj set. L’atmosfera anni 50’ prenderà vita grazie all’ampia parte espositiva dedicata a moto e auto customizzate americane d’epoca e non solo. Un programma ricchissimo con intrattenimento anche per famiglie e giovani che si svilupperà dal pomeriggio fino a tarda sera.

Venerdì 28 aprile alle 17.00 il via al programma musicale con il dj set di Giusy Wild. Artista appassionata del mondo 50′ da tre decenni, ha iniziato la sua carriera dieci anni fa animando le dance floor di molti eventi Rockabilly nazionali ed internazionali e partecipando a numerosi festival e club Rockabilly in giro per tutta Europa. Alle 22.00 si esibiranno gli AC/DI con lo show tributo ad una delle rock band più famose al mondo. Il gruppo in attività dal 2010 vanta oltre 700 concerti in giro per l’Europa e promette uno spettacolo da non perdere.

Nella giornata di sabato 29 aprile il pomeriggio sarà in compagnia della dj Giusy Wild dalle 14.00. Alle 19.00 spettacolo con Gli Heartryte un gruppo nato nel 2018 accomunato dalla passione del ballo e della musica Country che vuol far conoscere questo mondo attraverso un repertorio che spazia dai grandi classici al più recente country rock.

La serata proseguirà alle 22.00 con Ostetrika Gamberini 4.0… R-evolution tour 2023. 4 musicisti 4 voci 4 mondi paralleli in un live senza precedenti per rivivere il sound i costumi e la magia dei periodi più emozionanti della musica moderna. Chiuderà alle 24.00 DJ JULIO MONTANA. Giuliano Berloffa in arte Julio Montana, è attivo nella maggior parte dei locali friulani, con un repertorio che spazia dalla musica commerciale, alla musica italiana, revival, House, Rock.

Nella due giorni di eventi, accanto alla musica non poteva mancare una ricchissima area con esposizione di officine moto e auto customizzate e un’area dedicata alla mostro mercato con stand a tema dedicati all’abbigliamento ma anche all’artigianato, accessori e molto altro. Tra i tanti protagonisti del Custom Show East Edition ricordiamo inoltre Alessio Mattiazzi, artista che a mano libera realizzerà live delle creazioni di pinstriping su caschi, Masso Body Painting ed Elvis Tatoo.

Si è rinnovata inoltre la collaborazione con Lowride che curerà un bike show incentrato su chopper e bobber tradizionali e preparazioni vecchia scuola. The Barber Shop curerà gratuitamente lo styling di barba e capelli.

Custom Show East Edition è un’iniziativa nata nel 2019 dalla passione di Gigi D’Oria, uno dei fondatori del Bu.Co, un evento interamente dedicato alla Custom Culture, ai motori e alla musica.

Il programma dettagliato su cittafiera.it: https://www.cittafiera.it/it/news/custom-show-east-edition