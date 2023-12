Da underdog a leader del paese. Giorgia Meloni si confessa al Tg Poste

ROMA – “Sono stata sottovalutata tutta la vita, ma questo può essere un vantaggio, perché quando sei sottovalutata puoi solo stupire; e alle donne capita spesso, di farsi convincere di avere limiti che altri hanno imposto e non siano limiti reali che hanno, io questo non l’ho mai accettato”.

È solo un piccolo tratto della lunga intervista che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato al TG Poste.

Durante la chiacchierata a cuore aperto con Federica De Sanctis, Media Relations Chief Press Office di Poste Italiane, sono stati trattati molti argomenti, tra cui il PNRR, in cui si inserisce il Progetto Polis di Poste Italiane “che è uno straordinario esempio di come tutti i livelli istituzionali, il pubblico, il privato, devono poter lavorare insieme per mettere a terra importanti risorse”.

“Il PNRR, ha dichiarato la Meloni, è forse uno degli obiettivi che in questo anno ci ha dato maggiori grattacapi e maggiori soddisfazioni. Grattacapi perché parliamo del Piano più imponente d’Europa, 190 miliardi e quando tutti credevano si sarebbero perse le risorse, noi abbiamo ottenuto il pagamento della terza rata, abbiamo licenziato la quarta rata, saremo la prima nazione europea a ricevere la quarta rata”.

Fatti concreti quindi, in uno scenario molto complesso che non lascia spazio a critiche.

Sul Progetto Polis di Poste Italiane il Presidente ha affermato che: “ha un significato bellissimo, noi abbiamo sempre detto che gli uffici postali erano e sono una delle reti più diffuse in Italia e sarebbe stato folle da parte nostra non tentare di rendere più utile per i cittadini questa diffusione facendo quello che Poste sta concretizzando, ovvero una joint venture nella quale efficacia ed efficienza si sposano con una serie di servizi che oggi noi siamo in grado di portare a tutti i cittadini”.

Si è poi parlato dell’impegno del Governo per Caivano, e su tutte le zone franche d’Italia, per far sì che i cittadini di queste zone non siano di serie B.

Tema caldo anche quello del Made in Italy.

Infatti, Giorgia Meloni ha preannunciato la possibilità di lanciare una piattaforma online realizzata da Poste Italiane dove promuovere e garantire prodotti certificati e provenienti dai nostri territori.

Il Presidente Meloni ha poi fatto un piccolo bilancio di questo anno al Governo: “La mia più grande soddisfazione, ha chiosato, è che quando mi sono presentata alle Camere e citavo il fatto di essere un underdog, ho detto anche: io sono una persona abituata a smentire i pronostici, e intendo smentirne ancora molti”.

Poste Italiane tra i 25 marchi più forti per reputation al mondo, tra le 500 aziende più rilevanti del pianeta e come più grande datore di lavoro con 120.000 dipendenti, continua ad essere il modello da seguire affinché inclusione, dialogo e scambio fattivo di idee siano la base per una crescita costante e che si radica nel tempo, sul territorio e che non lascia nessuno indietro.

Emanuela De Domenico