Dal 28 agosto al 1° settembre torna Cinema in Cantina

FVG – Cinema in cantina, la rassegna promossa dall’Associazione Sole Luna – Un ponte tra le culture e dal Consorzio di tutela della DOC Prosecco, torna dal 28 agosto al 1° settembre. Film e buon vino, degustazioni e incontri con registe e registi del territorio e internazionali, per andare alla scoperta del genio rurale ed enologico di Friuli-Venezia Giulia e Veneto e conoscere da vicino il lavoro delle aziende vinicole a tutela del territorio e della qualità delle produzioni.

Come ogni anno si inizia alle 20.00 con la visita guidata alle cantine e degustazione delle etichette di Prosecco DOC, per continuare con la visione dei documentari selezionati in insolite sale cinematografiche all’aperto, tra filari di uva al fresco di campagne verdeggianti. La settima edizione della rassegna propone cinque appuntamenti con il cinema del reale concentrati in una settimana e legati da un filo conduttore: la musica esplorata nelle sue varie forme e contesti culturali.

«La rinnovata fiducia a Sole Luna da parte di Prosecco DOC rafforza il nostro impegno convinto e ormai pluridecennale nell’educazione all’ambiente e alla valorizzazione del territorio» afferma Lucia Gotti Venturato, presidente dell’associazione promotrice del Sole Luna Doc Film Festival, che quest’anno ha affidato la curatela del programma a Mavi Calcinotto e Francesco Montagner.

«Abbiamo scelto di esplorare la musica come motore di cambiamento e coesione. Il programma è un viaggio che abbraccia culture e paesi diversi, raccontando storie attraverso gli strumenti e le voci degli artisti – affermano i curatori – partiremo dalla tradizione popolare italiana e sovietica con Kissing Gorbaciov, passeremo attraverso le periferie di Dakar con Feneen e arriveremo fino alla nascita del rock britannico con Suburban Steps to Rockland. Attraverseremo l’America profonda con Caiti Blues e concluderemo con le ritmate melodie cubane di Buena Vista Social Club».

«Le nostre cantine continuano a confermarsi quali location perfette per valorizzare il connubio tra Prosecco DOC e discipline artistiche e culturali – spiega Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio di tutela della DOC Prosecco – In particolare, prosegue Guidolin, il mondo del cinema ospitato nei luoghi di produzione delle nostre bollicine, sta regalando grandi emozioni ai fortunati ospiti che vengono accolti dai produttori e dal personale del Consorzio con cordialità, al fine di condividere momenti di intrattenimento la cui qualità viene garantita dalla selezione dei filmati da parte dell’associazione Sole Luna, e momenti formativi relativi alla nostra Denominazione. Ogni serata rappresenta quindi un’occasione di crescita personale che si conclude inevitabilmente con brindisi e convivialità caratterizzati dal Prosecco DOC».

Il programma si apre mercoledì 28 agosto nella cantina I Magredi a Pordenone con KISSING GORBACIOV diretto da Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife (Italia, 2023). Un piccolo paese del Salento, alcune rock band sovietiche, i CCCP e un viaggio di 8 giorni tra Mosca e Leningrado: l’incredibile storia di un tour che creò un ponte tra due mondi fino ad allora divisi attraverso un linguaggio che non ha bisogno di interpreti: la musica.

Il 29 agosto si approda in provincia di Treviso al Castello di Roncade per incontrare la regista Giulia Rosco e il suo FENEEN (Italia, Senegal, 2022). Un viaggio nella realtà urbana musicale contemporanea senegalese, un ritratto complesso e inaspettato del forte e rigoglioso movimento culturale urbano di Dakar, contesto imprescindibile per lo sviluppo di una coscienza civica critica tra i giovani, ma anche terreno estremamente fertile di concrete opportunità di impiego all’interno di un’industria nascente.

La cantina Pitars, a San Martino al Tagliamento (Pordenone), ospiterà il 30 agosto il film SUBURBAN STEPS TO ROCKLAND di Giorgio Guernier (Regno Unito, 2017). Il regista veneto residente a Londra sarà presente per presentare il suo lavoro dedicato al primo locale di rhythm and blues della Gran Bretagna, l’Ealing Jazz Club, trampolino di lancio per le carriere di una generazione d’oro di musicisti rock britannici come Rolling Stones, The Who, Eric Clapton.

Il 31 agosto si torna nel territorio trevigiano, alla Cantina Pizzolato di Villorba con CAITI BLUES di Justine Harbonnier (Canada, Francia, 2023) che interverrà alla serata. Il film ritrae la vita di una cantante trentenne, Caiti Lord, e degli abitanti di Madrid (USA), città fantasma colonia di artisti, hippie e persone marginali nel New Mexico. Attraverso la quotidianità e la pratica artistica di Caiti, il film esplora lotte più universali come l’accettazione di sè, il peso delle norme sociali e le sfide ideologiche nel panorama politico statunitense.

Domenica 1° settembre il gran finale di Cinema in cantina ci porta Cabert di Bertiolo (Udine) con il film BUENA VISTA SOCIAL CLUB (Germania/Stati Uniti, 1999). Wim Wenders segue il famoso chitarrista Ry Cooder e suo figlio Joachim a Cuba, dove i due raccolgono i migliori musicisti del paese per registrare un album. Tra gli artisti coinvolti, il cantante Ibrahim Ferrer e il pianista Rubén González. Il gruppo viaggia negli Stati Uniti per esibirsi di fronte a un pubblico entusiasta.

Tutte le proiezioni saranno alimentate da energia solare grazie all’uso del Solar Cinema, un sistema innovativo che non solo riduce l’impatto ambientale dell’evento, ma rappresenta anche un esempio concreto di come la tecnologia possa supportare la sostenibilità e la cultura. Il Solar Cinema permetterà di godere del cinema all’aperto in armonia con l’ambiente, riducendo le emissioni di carbonio e sensibilizzando il pubblico sull’importanza delle energie rinnovabili.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 20.00

Ingresso gratuito a capienza limitata.

Prenotazione obbligatoria: [email protected] o al numero della cantina indicato

https://solelunadoc.org/cinema-in-cantina-2024/