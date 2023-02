Della Toffola (FdI) sulla sanità “riabilitazione e fisioterapia da domicilio”

FVG – “La sanità pordenonese e in generale quella del Friuli Venezia Giulia, ha bisogno di risposte concrete e soluzioni alle carenze di sistema che sono sempre più evidenti”.

E’la riflessione di Mario Della Toffola, già sindaco di Polcenigo, candidato alle prossime regionali con Fratelli d’Italia.

La sanità pordenonese, purtroppo, – sottolinea Della Toffola- pagherà per lungo tempo il grave errore strategico commesso dalla giunta di centrosinistra a guida Seracchiani di aver voluto realizzare il nuovo ospedale in centro città, con tutte le conseguenze del caso. Tuttavia alcune criticità organizzative di sistema devono essere affrontate dalla politica regionale con rapidità per adeguare la sanità regionale agli standard nazionali.

Le priorità sono le liste d’attesa per le visite specialistiche troppo lunghe e non rispondenti alle necessità dei pazienti. Problematica di non facile soluzione prendendo atto della carenza di medici e operatori sanitari specializzati e della scarsa capacità di attrazione del sistema sanitario regionale.

Tuttavia, pensando a soluzioni particolari ritengo importante dare risposte anche a criticità che si possono risolvere. Faccio riferimento alla necessità di attivare come protocollo sanitario il servizio di riabilitazione ortopedico a domicilio, come avviene in altre regioni italiane. Il sistema garantisce una migliore e più rapida guarigione del paziente, con una conseguente riduzione dei costi per il sistema sanitario regionale”.