Derby italiano di galoppo, l’evento più atteso del 2023

È ormai tutto pronto all’Ippodromo delle Capannelle per l’evento ippico più atteso per il galoppo tricolore, la 140esima edizione del Derby italiano 2023. Un appuntamento a cui parteciperanno puledri di tre anni d’età. Una manifestazione tra le più importanti del settore, in programma Domenica 21 maggio. L’unica incognita è rappresentata dal meteo, poiché le previsioni per il giorno della gara danno un po’ di pioggia.

Una competizione seguita con grande interesse da tutti gli appassionati, a cui partecipa una selezione di alcuni tra i migliori cavalli del panorama italiano ed estero. Mancano infatti pochi giorni alla scadenza dei termini per l’iscrizione all’evento ma, tranne sorprese dell’ultim’ora, il palinsesto dei partenti appare ben definito. Diversi i profili da tenere d’occhio in questa manifestazione che si preannuncia combattuta e intensa fino al traguardo.

I siti per puntare sull’ippica segnalano come principale candidato alla vittoria Enigma Dei Grif, favorito della corsa a quota 3.40. Un baio che nelle ultime uscite ha dimostrato una grande condizione, vincendo nel 2023 il Premio Brigadier Gerard e il Premio Botticelli. Nella scorsa stagione ha trionfato in ottobre nel Premio Pleben, sempre a Roma, arrivando inoltre secondo a Milano nel Premio Museo del 900.

Dietro il favorito troviamo Sirjan, un puledro tedesco quotato vincente a 5.00 nel derby italiano di galoppo 2023. Da segnalare il suo successo proprio a Roma nel Premio Berardelli lo scorso mese di ottobre. Da tenere d’occhio anche Vero Atleta, un sauro che lo scorso 1° maggio ha vinto il Premio Parioli della Capitale con driver il leggendario Frankie Dettori. È quotato vincente della corsa a 5.50. A tal proposito da menzionare anche il secondo posto al Premio Gardone di Milano in aprile e il successo nel Premio Daumier a Roma lo scorso mese di marzo.

Da non sottovalutare nemmeno Winning Spirit a quota 11.00, vittorioso nelle ultime due uscite a Milano nel Premio Emanuele Filiberto e nel Premio Campobello. Infine, tra gli outsider, troviamo Amabile, un grigio che si presenterà con il driver Dario Vargiu. Quotato vincente a 13.00, nelle tre uscite del 2023 ha ottenuto una vittoria e due secondi posti tra gli ippodromi di Roma e Pisa.

Una kermesse ippica la cui prima volta risale al 21 aprile 1884, all’epoca denominata Gran Premio del Re, vinta dal cavallo Andreina. Come accennato, è giunta alla 140esima edizione, tra le corse di galoppo più antiche nel panorama italiano. Nel 2022 a trionfare fu Ardakan con il fantino Clement Lecoeuvre, l’anno precedente il puledro Tokyo Gold con driver il nostro Cristian Demuro.

Attualmente gli iscritti alla corsa sono 13. Domenica prossima in programma alla Capannelle anche il Premio Presidente della Repubblica per cavalli anziani (1800 metri) ed il Premio Carlo D’Alessio sui 2400 metri. La giornata ippica a Roma dovrebbe partire intorno alle 14:15, con orario di inizio per il Derby italiano di Galoppo 2023 fissato per le ore 17:20.