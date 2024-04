Despar Aspiag Service, Christof Rissbacher nuovo presidente Comitato gestione

MESTRIMO – Il Consiglio di Amministrazione di SPAR Austria, gruppo internazionale di cui Aspiag Service, la concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia fa parte, ha nominato Christof Rissbacher Presidente del Comitato di Gestione di Despar_Aspiag Service dal 1° aprile 2024.

La posizione di Presidente del Comitato di Gestione di Despar_Aspiag Service era stata recentemente ricoperta ad interim da Paul Klotz, membro del Consiglio di Amministrazione di SPAR Austria.

Paul Klotz mantiene la posizione di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Despar_Aspiag Service srl. I due amministratori delegati di Despar_Aspiag Service Arcangelo Francesco Montalvo e Massimo Salviato conservano i loro ruoli attuali in seno al Comitato di Gestione e nel Consiglio di Amministrazione della Società.

Christof Rissbacher, che continua a ricoprire la carica di Amministratore Delegato di Despar_Aspiag Service, ha studiato economia internazionale all’Università di Innsbruck e ha conseguito il dottorato presso l’Istituto di gestione aziendale (Institut für Unternehmensführung). Ha quindi completato il proprio percorso formativo con un MBA in Gestione finanziaria.

Il Dott. Rissbacher lavora nel Gruppo SPAR Austria dal 2002. Ha diretto in Austria la Divisione Espansione e Sviluppo Progetti e dal 2012 al 2021 è stato amministratore delegato della sede centrale SPAR a Wörgl come responsabile SPAR per le regioni del Tirolo e Salisburgo. Nell’aprile 2021 è stato nominato membro del Comitato di Gestione di Despar_Aspiag Service srl in Italia.