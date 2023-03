Donne del Vino Fvg al Vinitaly 2023, 8 etichette pluripremiate

FVG – 8 etichette tra le più premiate a livello nazionale ed internazionale di altrettante Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia, che rendono illustre e sempre più conosciuto nel mondo il nostro territorio. Questa l’idea alla base della degustazione che si svolgerà Martedì 4 Aprile alle 16 a Vinitaly, presso lo stand istituzionale regionale curato dall’Ersa al Padiglione 6.

Il titolo della degustazione, riservata alla stampa e agli operatori del settore, “Medal Winning-wines: i vini di eccellenza nazionale ed internazionale delle Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia”, proporrà in degustazione vini di alcune delle socie produttrici premiati dai più autorevoli concorsi e guide.

La degustazione, unica nel suo genere, sarà guidata dalla vice delegata Donne del Vino FVG e sommelier di Sorsi e Percorsi Maria Teresa Gasparet e dall’enologa e brand ambassador internazionale Lorenza Scollo.

I vini in degustazione, 4 bianchi e 4 rossi, sono Ronco delle Cime Friulano Doc Collio 2021 di Ornella Venica (Venica & Venica), Sauvignon Segrè 2021 di Castello di Spessa rappresentato da Eleonora Beviglia, Myo Pinot Bianco 2020 di Annalisa Zorzettig (Zorzettig Vini), Pinot Grigio Case Sugan 2019 di Anna Brisotto (San Simone), Pinot Nero Terre Magre 2022 di Piera Martellozzo, Terrano 2020 di Mirella della Valle (Castelvecchio), Schioppettino di Prepotto Riserva 2018 di Hilde Petrussa (Vigna Petrussa), Pignolo Arbis Ros 2017 di Alessandra Mauri (Borgo San Daniele).

“Questa edizione del Vinitaly ci vede presenti, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia e all’ERSA, per sostenere il prestigio del nostro comparto vitivinicolo” – spiega Elena Roppa, delegata regionale dell’Associazione – “La degustazione che abbiamo organizzato, grazie alle nostre socie produttrici, è un vero e proprio omaggio all’eccellenza dei vini friulani, che conquistano sempre più spazio e valore a livello internazionale”.

Presso l’area del Friuli Venezia Giulia al Padiglione 6 del Vinitaly, saranno inoltre presenti gli stand di nove cantine delle socie e diverse Donne del Vino produttrici, sommelier e giornaliste saranno in fiera per lavoro in quei giorni. La cena di gala di chiusura dell’evento a Palazzo della Gran Guardia, che si tiene mercoledì 5 Aprile ed è organizzata dall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, proporrà in assaggio, oltre ad alcuni vini friulani, anche il Prosciutto di San Daniele Dop e il frico da Formaggio Montasio Dop grazie alla collaborazione con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e con la Latteria di Aviano.

Info:

Associazione Nazionale Le Donne del Vino – delegazione Friuli Venezia Giulia

[email protected]

FB: donnedelvinofvg

Sito web nazionale: www.ledonnedelvino.com