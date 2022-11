Effepi Fvg, Open days a Pordenone. Un’occasione per scoprire il mondo della Formazione professionale

FVG – I Centri di formazione professionale EFFEPI Fvg di Pordenone, danno il via agli Open days, al fine di far conoscere da vicino la formazione professionale e le sue numerose opportunità a ragazze e ragazzi che, dopo le medie, vogliono intraprendere percorsi formativi che li avvicinino al mondo del lavoro.

Lo scopo di queste giornate e delle attività di orientamento, è quello di illustrare i corsi, far conoscere lo staff, i laboratori e la modalità didattica, basata su uno stimolante mix di teoria e pratica.

Fondamentale, infatti, l’apprendimento in laboratorio o direttamente nelle aziende convenzionate, grazie allo stage che copre circa la metà del monte ore.

Oltre agli appuntamenti di Scuola Aperta, le scuole offrono visite su appuntamento e la possibilità di ospitare i ragazzi per provare sul campo le attività, oltre al supporto da parte di Orientatori dedicati per ricevere un aiuto nella scelta del cammino scolastico più adeguato rispetto alle attitudini dei ragazzi. Inoltre, visitando direttamente le Scuole, ragazzi e famiglie possono confrontarsi con gli attuali allievi che già frequentano i corsi e possono raccontare, “da dentro”, scuole, esperienze di vita vissuta e punti di forza.

Un’opportunità da non perdere, dunque, per tutti quelli che sono interessati ai corsi per imparare una professione ed entrare nel mondo del lavoro, ma anche per chi è ancora incerto e ha necessità di un aiuto per orientarsi tra le tante opzioni possibili.

Ricordiamo che per iscriversi a un corso di formazione professionale resta valida la modalità cartacea. Gli interessati possono mettersi in contatto con gli Enti per tutti i dettagli.

Calendario Open Days e Attività di orientamento Scuole di Effepi FVG

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA

05/11/2022

19/11/2022

03/12/2022

17/12/2022

21/01/ 2023

28/01/2023

Orario 14.00-18.00

IAL FVG – Pordenone – Aviano

19/11/2022

17/12/2022

21/01/2023

dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

I corsi di formazione professionale durano 3 anni e permettono di conseguire una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all’estero. Pensati per chi vuole inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro, lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno – con cui si ottiene il diploma professionale – o in un istituto scolastico superiore: l’istruzione e formazione professionale, infatti, lascia liberi di coltivare il talento e le attitudini manuali senza precludersi la possibilità di reinserirsi con soddisfazione nel sistema scolastico.

I corsi sono approvati e finanziati dall’Unione Europea –NextGenerationEU e dalla Regione FVG all’interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite e numerose sono le agevolazioni e il sostegno al reddito delle famiglie nel corso dell’anno.