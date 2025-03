Eurotrail Segui l’Orso, primo green trail Fvg che fa star bene gli atleti

FVG – Le Valli del Natisone sono un paesaggio incantevole tutto da esplorare, ma la vera novità non è soltanto la cornice naturale di queste splendide vallate. Ciò che contraddistingue Eurotrail Segui l’Orso è lo spirito con cui viene organizzato: un evento sportivo dal forte carattere di condivisione e divertimento, pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza che va ben oltre la pura performance atletica.

Lo scorso weekend (8–9 marzo 2025), a San Pietro al Natisone si è svolto Eurotrail Segui l’Orso, il primo green trail del Friuli Venezia Giulia, inserito sia nel Calendario Trail Running Tour del Friuli Venezia Giulia sia nella Lurbel Cup, con la collaborazione del Maunik Trail. Tre le proposte sportive aperte a tutti: il Trail di 25 chilometri con 1350 metri di dislivello, la Staffetta (suddivisa in due frazioni di 11,5 e 13,5 chilometri) e la Family Run di 8 chilometri.

In quest’ultima, pensata per famiglie, trekkers e cani, hanno partecipato quasi 300 persone, a testimonianza di come Eurotrail Segui l’Orso voglia realmente includere ogni tipologia di amante dello sport all’aria aperta.

Ciò che rende speciale Eurotrail Segui l’Orso è la sua filosofia, che mette al centro il benessere degli atleti, non solo durante la corsa ma anche nel post-gara. È un evento dove il divertimento condiviso si materializza in un pranzo collettivo, un’occasione per festeggiare insieme e raccontarsi l’esperienza appena vissuta. C’è anche una grande attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, perché tutto è organizzato in modo da salvaguardare il magnifico territorio delle Valli del Natisone.

Nel pacco gara, Eurotrail Segui l’Orso ha offerto un buono da 40 euro, da spendere presso Area Sport, e la possibilità di testare sul percorso i modelli di importanti brand (Altra, La Sportiva, NNormal, Saucony e altri), grazie alla consulenza di esperti pronti a elargire suggerimenti tecnici. Era presente anche una t-shirt dedicata ai trail runners, studiata appositamente per accompagnare chi corre ben oltre la singola gara. Provare le novità “sul campo” e confrontarsi con dislivelli e sentieri reali, invece di affidarsi a recensioni online, ha rappresentato un’opportunità unica per tutti i partecipanti.

Nel pieno spirito di condivisione, chi ha tagliato il traguardo non è andato via di corsa, ma ha trovato un’atmosfera rilassata e conviviale. Dopo il pranzo, una ricchissima lotteria ha tenuto alta l’attenzione fino all’estrazione finale, con in palio scarpe da trail, magliette, gambali, zainetti, antipioggia, prodotti tipici del territorio e, novità, l’incontro tra “ORSO” e “GEVERO”, che prevedeva l’assegnazione di un pettorale per il Trail e di uno per la nuova Vertical notturna del Gevero (www.traildelgevero.it) , oltre alla rinnovata amicizia e collaborazione con i ragazzi di asd “la butto in vacca” di treviso , che organizzano a fine marzo la iconica e divertente MOOHRUN e che hanno donato 2 pettorali e diverse coloratissime t-shirt.

Per partecipare alla lotteria servivano soltanto il proprio numero di pettorale, un pizzico di fortuna ed essere presenti al momento dell’estrazione, una condizione che ha garantito la massima convivialità e tanti sorrisi.

Naturalmente non è mancata la competizione. Nel Trail da 25 chilometri con 1350 metri di dislivello i vincitori assoluti sono stati, tra le donne, Sara Nait (2:34:23,4), Giulia Candido (2:42:59,1) ed Elena Snidero (3:02:04,2); mentre tra gli uomini Lorenzo Buttazzoni (2:12:07,4), Zuan Paulitti (2:16:20,5) e Denis Neukomm (2:16:57,7). Per quanto riguarda la Staffetta, nella classifica maschile si sono distinti Aldo Moro 1 (2:07:57,7) con Cassan (1:03:53,2) e Stefanutti (1:04:02,0), seguiti da Brodin (2:12:29,8) con Giordano Marin (1:05:32,1) e Giacomo Marin (1:06:56,5), e infine Aldo Moro 2 (2:12:42,9) con Dereani (1:05:20,3) e Maier (1:07:21,3). Nella Staffetta femminile hanno prevalso Prealpi Giulie – Lavara (2:56:59,4) con Boesso (1:29:03,5) e Mari (1:27:47,6), a seguire Jalmicco Trail Girls (3:20:06,5) con Morsut (1:34:23,0) e Venturini (1:45:21,3), quindi Orsette Gommose (3:25:57,4) con Prada (1:38:58,7) e Nanino (1:46:35,5). Tra le squadre miste si sono imposti I Foresti (2:37:16,6) con Bratti (1:18:07,3) e Buran (1:19:06,9), poi Orsacchiotte Prealpine (2:39:01,3) con Picco (1:26:55,7) e Stefanuto (1:11:56,8), e Gli Orsetti d’Oro (2:47:34,4) con Bardi (1:22:23,2) e Piscitelli (1:25:08,2).

Eurotrail Segui l’Orso si è confermato così un’esperienza a 360 gradi, dove la competizione si fonde con la convivialità, il rispetto per la natura e la condivisione di momenti indimenticabili. Con la sinergia creata con il Maunik Trail, nell’ambito della Lurbel Cup, e l’importante riconoscimento di essere inserito nel Calendario Trail Running Tour FVG, l’evento rafforza la propria vocazione: far crescere il trail running in regione, unendo sport, divertimento e territorio.

Un ringraziamento speciale va a San Pietro al Natisone, che ha accolto con calore gli atleti applaudendoli già alla partenza lungo la strada provinciale, e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile un evento di così alto livello. È doveroso menzionare anche gli organizzatori, i volontari e lo staff, che con passione hanno garantito una gara sicura, sostenibile e coinvolgente.

Eurotrail Segui l’Orso dà appuntamento alla prossima edizione. Se c’è una cosa che questo trail insegna, è che la sfida più grande è sempre quella che deve ancora arrivare. Nel frattempo, chi ama correre e stare bene in mezzo alla natura potrà continuare a godersi gli splendidi sentieri delle Valli del Natisone. L’invito è sempre lo stesso: segui l’Orso!.