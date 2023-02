FdI, Giacomazzi candidato sindaco a Fiume Veneto, Marzullo coordinatore Maniago

FVG – È Manuel Giacomazzi il candidato sindaco scelto da Fratelli d’Italia per le elezioni comunali 2023 a Fiume Veneto. A dare l’annuncio ufficiale è la coordinatrice di FdI Luana Breda, dopo un confronto con la base locale del partito, con il Ministro Luca Ciriani e il coordinatore di FdI Pordenone Emanuele Loperfido.

“Sono davvero orgoglioso – sono le primissime parole da candidato di Giacomazzi – per la fiducia che mi è stata dimostrata da tutte le componenti di FdI e dalla coalizione. Ora mettiamoci al lavoro, con entusiasmo, serietà e concretezza. Vogliamo vincere questa sfida tutti insieme per costruire, coinvolgendo il territorio, il miglior futuro possibile per la nostra Fiume Veneto”.

Giacomazzi sarà sostenuto da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Fiume 2.0, che vede tra i suoi candidati Mauro Piva, personalità di spicco della comunità fiumana, coordinatore provinciale di Italia Viva ed espressione del Terzo Polo.

I COMMENTI

“Abbiamo scelto di puntare su Manuel Giacomazzi – dichiara Luana Breda – per la sua importante esperienza amministrativa, iniziata nel 2013. È una persona che ha dimostrato di saper ascoltare i cittadini e le esigenze di tutto il territorio, oltre a poter vantare una spiccata capacità nell’affrontare e risolvere tempestivamente le diverse problematiche. Sempre con grande praticità, nelle risposte quanto nelle soluzioni”.

Esprime particolare soddisfazione e fiducia per la candidatura di Giacomazzi il coordinatore provinciale Loperfido: “Si tratta di una figura di alto profilo, espressione del territorio, di cui è un riferimento. Giacomazzi è una persona che fa del dialogo, come ben dimostrato da amministratore, la base di tutto il suo operato. Fondamentale per poter guidare un Comune come Fiume Veneto. Siamo contenti che ci sia stata una convergenza importante, qualificata ed estesa sulla sua candidatura”.

“Appoggio in prima persona la corsa di Manuel Giacomazzi a sindaco – commenta Mauro Piva – per contribuire a dare una svolta al cambiamento di Fiume Veneto e farlo uscire dall’immobilismo nel quale è arenato per la gestione dell’attuale amministrazione comunale”.

Intanto, Domenico Marzullo è il nuovo coordinatore del circolo Fratelli d’Italia di Maniago. Consigliere comunale in carica, Marzullo è figura conosciuta e stimata del Maniaghese, dove ha operato per anni come carabiniere. “Marzullo è espressione forte del territorio maniaghese, che rappresenterà come candidato anche alle prossime elezioni regionali. Un territorio importante in cui puntiamo ad aumentare la nostra presenza”, dichiara il coordinatore FdI Pordenone Emanuele Loperfido.

“Apprezziamo la scelta, condivisa fra tutte le componenti, fatta dal circolo di Maniago – commenta Loperfido -. Siamo certi che Marzullo svolgerà al meglio il proprio nuovo incarico e contribuirà, nel suo ambito, al crescente consenso per Fratelli d’Italia che già si registra su tutto il territorio provinciale oltre che regionale e nazionale”.

Marzullo succede al coordinatore comunale uscente Massimo Milanese: “Lo ringraziamo per la puntuale attività di radicamento ben portata avanti sinora. Ora proseguirà con ancor maggior impegno – indica il coordinatore provinciale Loperfido – l’incarico di consigliere comunale, diventando capogruppo FdI”.